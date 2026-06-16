El PP reclamará en el Pleno de la Diputación de Córdoba inversiones en red eléctrica y reforzar la Guardia Civil

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - PP - Archivo

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno ordinario de este miércoles dos iniciativas dirigidas a reclamar al Gobierno de España "actuaciones urgentes" en ámbitos esenciales para el futuro de la provincia, como son el refuerzo de las infraestructuras eléctricas y la mejora de los medios y efectivos de la Guardia Civil.

Según ha indicado el PP en una nota, el portavoz popular en la institución provincial, Antonio Martín, ha explicado que la primera de las mociones tiene como objetivo exigir al Ejecutivo central que "incorpore a la planificación estatal las actuaciones necesarias para reforzar la red eléctrica de transporte en Córdoba y Andalucía", con lo que "se evitará que la falta de capacidad energética se convierta en un obstáculo para el desarrollo económico, la creación de empleo, la implantación de empresas e industrias y la construcción de viviendas".

Martín ha advertido de que "Andalucía presenta actualmente una densidad de red de transporte eléctrico aproximadamente un 40% inferior a la media peninsular", una situación que ya está "dificultando la llegada de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales e industriales".

Según ha señalado, se trata de "un problema que puede afectar a más de un centenar de proyectos empresariales, industriales, tecnológicos y energéticos, además de comprometer el desarrollo de más de 37.500 viviendas proyectadas en Andalucía por falta de capacidad eléctrica disponible".

El portavoz popular ha subrayado especialmente la situación que atraviesa el norte de la provincia de Córdoba, donde "resulta imprescindible acometer actuaciones estratégicas que permitan garantizar el suministro necesario para favorecer nuevas implantaciones industriales, empresariales y logísticas".

En este sentido, ha destacado la importancia del eje de transporte eléctrico de 400 kV Córdoba-Extremadura y, particularmente, de las actuaciones asociadas a los tramos Maguilla-Peñarroya-La Lancha, incluidas en las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía a la planificación estatal.

"Se trata de una infraestructura fundamental para mejorar la capacidad de la red en el norte de la provincia y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para comarcas esenciales para nosotros como son Los Pedroches y el Alto Guadiato", ha afirmado.

Así las cosas, la moción plantea instar al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica a incorporar estas actuaciones a la planificación eléctrica estatal 2026-2030, revisar la planificación actual para eliminar cuellos de botella, acelerar la ejecución de infraestructuras energéticas vinculadas a proyectos estratégicos y mantener una interlocución permanente con las administraciones y agentes económicos implicados.

MEDIOS PARA LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado, el Grupo Popular también llevará al Pleno una moción para exigir al Gobierno de España el refuerzo de efectivos y medios de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, ante el progresivo deterioro de los recursos destinados a garantizar la seguridad en el medio rural.

Martín ha alertado de que "la provincia sufre actualmente un déficit cercano al 18% de la plantilla necesaria, con más de 230 vacantes sin cubrir y una pérdida de casi el 10% de agentes en los últimos cuatro años, según los datos denunciados por asociaciones profesionales de la Guardia Civil".

A esta situación se suma el estado de las infraestructuras, pues "los acuartelamientos de la provincia tienen una antigüedad media de 55 años; el 90% supera los 30 años y el 72% tiene más de medio siglo de vida", ha detalaldo.

Asimismo, el popular ha señalado que "más del 40% de los vehículos de la Guardia Civil en la provincia supera los diez años de antigüedad, circunstancia que limita la capacidad operativa de los agentes y dificulta el desarrollo de su trabajo diario".

"Los agricultores, ganaderos y vecinos de los pueblos necesitan sentirse protegidos. Los robos en explotaciones agrarias, la sustracción de maquinaria o de cosechas y otros delitos que afectan al mundo rural exigen una respuesta contundente por parte del Gobierno de España", ha manifestado.

Por ello, la iniciativa del PP solicita "el incremento urgente de efectivos y la cobertura inmediata de vacantes, la puesta en marcha de un plan extraordinario de seguridad rural para la provincia, la modernización y mejora de los cuarteles de la Guardia Civil, la renovación progresiva del parque móvil y los medios materiales, así como el reconocimiento institucional a la labor que desempeñan los agentes en los municipios cordobeses".

Con estas dos mociones el PP defiende "los intereses de Córdoba y reclama al Gobierno de España que atienda necesidades que son fundamentales para el desarrollo económico, la creación de empleo, la lucha contra la despoblación y la seguridad de nuestros pueblos", ha concluido Antonio Martín.