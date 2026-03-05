PP-A recrimina a Sánchez que "no le importe el riesgo" económico para Andalucía de su "oportunismo" con Trump e Irán

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este jueves en rueda de prensa. - PP-A

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha recriminado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ejercicio de "oportunismo político" que le ha atribuido negando el uso de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) a las fuerzas de Estados Unidos en su ataque a Irán al esgrimir que "no le importa poner en riesgo a Andalucía", en alusión a la derivada económica que subyace a ese rechazo.

En rueda de prensa en la sede regional del PP andaluz, Repullo ha apelado a la incertidumbre "que se abre para nuestros empresarios, nuestras exportaciones y nuestro empleo" después de un gesto que ha calificado de "pura propaganda internacional de Pedro Sánchez", según una nota de este partido.

"Busca una foto en solitario para activar a una parte del electorado perdido por sus escándalos de corrupción y sus mentiras sin pensar en el interés general y el daño que puede estar causando a miles de andaluces en exportaciones, aranceles y decisiones de inversión", ha afirmado.

Ha advertido que "cuando se juega con la reputación exterior de España, se juega con el futuro de muchas familias andaluzas: con contratos, con rutas logísticas, con cadenas de suministro y con miles de nóminas".

Ha remarcado que esa incertidumbre perjudica de manera también muy especial al campo andaluz que "no viene de una etapa fácil. Viene de encadenar dificultades. Costes, sequía, competencia, burocracia* y ahora un tren de borrascas que ha dejado daños serios en explotaciones y caminos rurales".

Ha argumentado Repullo que la medida de Sánchez sobre las bases de Morón y Rota "escenifica un pulso en solitario, sin medir el coste, sin tejer consensos, y usando la política internacional al servicio de lo de siempre: su supervivencia política, su campaña y su interés personal".

El número dos en el organigrama del PP andaluz le ha reprochado al presidente del Gobierno que piense que "una rueda de prensa, sin transparencia, blindada, sin preguntas y con un slogan es la forma de afrontar un asunto de este calibre".

"No lo es", ha advertido al señalar que "un tema tan complejo debería haberse explicado, debatido y votado donde corresponde, que es en el Congreso de los Diputados", antes de apostillar que "no lo hace por su debilidad parlamentaria".

Ha sostenido Repullo que "fuera de España muchos medios no entienden la posición ni el enfoque de Sánchez" al señalar que se trata de "un pulso verbal que eleva el choque, lo que reduce el espacio de negociación y lo más importante, deja a los sectores productivos muy preocupados, en vilo".

"Esa es la lectura de la prensa internacional a la campaña de Sánchez", ha apuntado en este sentido.

Ante este escenario ha asegurado que "la Junta de Andalucía se ha adelantado y está movilizando recursos, destinando presupuestos y diseñando ayudas con el sector para aliviar la situación y acelerar la recuperación".

Ha blandido que el Gobierno andaluz da prioridad a la reconstrucción de carreteras, caminos rurales y regadíos, infraestructuras hidráulicas, centros educativos y sanitarios; y, al mismo tiempo, está trabajando con el sector agrario en líneas de apoyo para que el campo no se quede atrás.

"Eso es gobernar: estar en lo concreto, en lo que le duele a la gente y en lo que urge. Estar donde está la gente", ha remachado Repullo su reflexión sobre el momento político actual para apuntar el contraste entre "la moderación, responsabilidad y eficacia frente a la propaganda y confrontación".