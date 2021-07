PP recuerda al alcalde de Jaén que ya no tiene mayoría y tiene que negociar con la oposición

JAÉN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha recordado al alcalde, Julio Millán (PSOE), que tras la salida del gobierno local de tres de los cuatro concejales de Ciudadanos, gobierna sin mayoría y por lo tanto debe negociar con la oposición los asuntos que elevados a las diferentes comisiones informativas, consejos rectores o plenos municipales

La viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Isabel Azañón, ha hecho estas afirmaciones después de que el gobierno local (PSOE-Cs) haya intentado sacar adelante en solitario una modificación de los estatutos del Patronato Municipal de Cultura, "sin tener en cuenta al principal grupo de la oposición como es el Partido Popular".

Esto ha provocado que este asunto no haya sido respaldado y se haya quedado sobre la mesa, por lo que la viceportavoz ha instado al alcalde, Julio Millán, a que ejerza como máxima autoridad municipal y "a sentarse a negociar con el Grupo Popular para velar por el interés general de la ciudad".

"No es el momento de rojos o azules, es el momento de Jaén y los vecinos merecen que su equipo de Gobierno esté a la altura y sean capaces de negociar y ceder en el caso de que sea necesario para conseguir amplias mayorías", ha dicho Azañón en un comunicado.

"No entendemos cómo el PSOE pretende seguir gobernando a golpe de 'decretazo' cuando ya no dispone de mayoría absoluta", ha aseverado la viceportavoz, al tiempo que ha apuntado que el Grupo Popular tiene "las puertas abiertas para abordar todas las negociaciones que sean necesarias, pero eso sí, mediante acuerdos que supongan un beneficio del interés general y no de un solo sector de la sociedad jiennense".

Azañón ha señalado que el PP "tiene en su ADN la negociación" y ha puesto como ejemplo la negociación del nuevo convenio para la puesta en marcha del sistema tranviario y que "ha supuesto un considerable ahorro para las arcas municipales en contraposición a lo que un gobierno socialista en la Junta de Andalucía quería para los jiennenses".