PP-A reivindica que la espera para percibir una ayuda de dependencia en Andalucía es un 63% inferior al dato socialista

Archivo - La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, en una imagen de archivo. - PP-A - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Andalucía ha reivindicado este lunes la gestión que ha hecho la Junta de Andalucía de la dependencia bajo la gestión de Juanma Moreno como presidente.

Ha remarcado que los tiempos de espera en el tramo final del Gobierno socialista llegó a ser de 1.275 días, mientras que en la actualidad es, concretamente, de 464 días, un 63,6% inferior al dato socialista.

"Esto implica que se trata del tiempo de espera más reducido de los últimos 15 años", ha asegurado en una nota la vicesecretaria de Salud e Igualdad del Partido Popular de Andalucía, Beatriz Jurado.

Jurado ha recordado que entre 2012 y 2015, con el Partido Socialista al frente, "se llegaron a expulsar a 34.000 personas del sistema de Dependencia, 22.000 de ellas cuando Montero era consejera de Bienestar Social y tenía las competencias en Dependencia".

Ha reivindicado el PP-A que a finales del último mes el número de beneficiarios que registra la región ascendía a 347.041, un 63,5% más que en 2018. Al cierre de marzo, además, se habían abarcado las 541.570 prestaciones, lo que supone un 93,92% más respecto a 2018, casi el doble.

"El sistema de Dependencia de Andalucía está registrando datos récord que demuestran el esfuerzo realizado por el equipo que lidera Juanma Moreno para poner a los andaluces en el centro de sus políticas", ha afirmado el PP andaluz.

"Aunque queda mucho por mejorar, el compromiso se refrenda con los indicadores recogidos en el informe de marzo, que dejan atrás a la etapa más negra vivida en la región", ha continuado argumentando.

Beatriz Jurado ha recordado cómo Montero, en su etapa como ministra de Hacienda, ha acordado con el País Vasco la financiación del 50% de la Dependencia mientras ha negado reiteradamente ese mismo compromiso a Andalucía: "Mientras pone alfombra roja a unos, trata a los andaluces con la punta del pie y como ciudadanos de segunda".

La dirigente del PP-A ha subrayado que la realidad de los datos "desmonta la nueva mentira que Montero quiere traer a Andalucía", mientras ha asegurado que las reducciones de tiempo de espera y el número creciente de prestaciones y beneficiarios son el resultado de aumentar las cuentas públicas en Dependencia un 120%, pasando de los 1.260 millones de euros en 2018 a los 2.610 millones en 2026.

Ha reivindicado Jurado que Andalucía dispone de un nuevo modelo de atención a la dependencia que agiliza los trámites burocráticos, de manera que concentra en una visita única lo que antes precisaba de dos actos, un hito que ha reivindicado a través de la aplicación de las nuevas tecnologías en la teleasistencia y una reorganización de los recursos.

"Queda mucho por hacer", ha manifestado la dirigente popular, quien ha sostenido que "la evolución de las cifras en estos ocho años son la mejor muestra de que, con esfuerzo y una estrategia que abarca desde un mayor reparto presupuestario a un trabajo incansable en favor de las personas, Andalucía avanza".