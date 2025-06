PP reivindica la inversión en parques naturales en Jaén y la "excelencia" del centro de formación de Vadillo-Castril

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de Jaén, Juanma Marchal, ha defendido que la Junta de Andalucía "no tiene abandonados los parques, sino todo lo contrario", destacando "los más de 20 millones de euros invertidos en los parques de la provincia en los últimos años, lo que demuestra un compromiso firme con los pulmones verdes de Jaén". Además, ha señalado que, "frente al abandono y la desidia de los gobiernos socialistas, la gestión de Moreno ha revitalizado los Parques Naturales jiennenses". Asimismo, ha puesto en valor la "excelencia" del centro de formación de Vadillo-Castril.

Así lo ha expuesto en una nota Marchal, quien ha lamentado que "una vez más, un diputado socialista que aparece y desaparece más que el Guadiana, Jacinto Viedma, ha decidido darse un paseo por la provincia y dedicarse a leer lo que le han preparado en la calle Hurtado sin preocuparse de comprobar y contrastar". "Cuando los socialistas hablan de abandono de los Parques Naturales parece que más bien están describiendo su nefasta etapa de gobierno", ha subrayado.

Al hilo de lo anterior, el popular ha incidido en que las inversiones realizadas por la Junta se han enfocado principalmente en "mejoras de los caminos forestales que ha posibilitado cambiar radicalmente el estado de muchos de ellos y la vertebración de los parques, mejorando la comunicación entre núcleos de población y todo ello con una gestión eficaz y eficiente, cosa que no ocurría en tiempos anteriores donde los arreglos e intervenciones no duraban nada".

Además, Marchal ha incidido en que "cuando el PSOE habla de desmantelamiento habría que pedirles un poco de pudor, pues que hagan esas afirmaciones e intenten acusar al PP de esas actitudes cuando todos estamos viendo en estos días a lo que presuntamente se dedicaba quien hasta hace dos días era su número tres Santos Cerdan, y, por cierto jefe de Viedma, es, cuanto menos, atrevido". Pero, "creemos que los jiennenses tendrán muy claro que el PSOE sí es ejemplo de desmantelamiento", ha apostillado.

En este sentido, el popular ha ahondando en la acusación de la pérdida de cursos de formación, "es donde ya Viedma y el alcalde se coronan". Así, ha asegurado el dirigente popular que "es totalmente falso" que se haya perdido la oferta formativa en el centro de Vadillo, "al contrario, con la gestión del PP se ha aumentando esa formación".

Para Marchal, "venir el PSOE a hablar de formación para criticar a Moreno es irrisorio". "En primer lugar, ha sido el Gobierno de Moreno el que ha implementado la formación profesional Dual y actualmente todos los alumnos que desarrollan sus estudios del grado de Gestión Forestal lo hacen desarrollando prácticas desde el primer día, con lo que su formación adquiere unas dimensiones más prácticas y por lo tanto adaptadas a lo que va a ser el mercado de trabajo al que se enfrente cuando terminen sus estudios", ha destacado.

Con respecto a la formación no reglada, ha señalado que "en época socialista no estaba ni reglada ni regulada y actualemente no solo se sigue realizando sino que se hace con objetivos y funciones más concretas, garantizando que tanto profesionales del sector, agentes medio ambientales, personal de administraciones puedan tener opción a recibir la formación adecuada y sobre todo adaptada a los objetivos que se marca la Consejería".

"Nuevamente el PSOE, otra vez Viedma falta a la verdad, algo demasiado normal es los socialistas", ha criticado, para asegurar que "la realidad es que el centro de Vadillo-Castril es una institución ejemplar en la formación y gestión sostenible del medio natural, un referente nacional en formación forestal". "Galardonado con el Premio Andalucía de Medio Ambiente en conservación y desarrollo sostenible en 2019, el centro ha formado a más de 450 técnicos desde 1996, con una alta inserción laboral, alrededor del 50% antes de seis meses", ha destacado, para reiterar que "su reputación se refleja en la respuesta de la comunidad".

En definitiva, Marchal ha resaltado que el Centro de VadilloCastril "representa un modelo de excelencia en la formación forestal, combinando educación de alto nivel, innovación tecnológica, investigación científica, sostenibilidad, un entorno privilegiado y una apuesta decidida por el empleo verde", ha concluido.