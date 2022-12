PP-A reivindica que "mientras Sánchez gobierna para sí mismo, Moreno lo hace para todos los andaluces"

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha denunciado este lunes la "falta de seriedad, rigor y respeto institucional que demuestra el PSOE con los ciudadanos", para argumentar que esto "se ve a diario en todas las instituciones dado que cada decisión que toman, cada paso que dan, solo atiende a un puro interés electoralista porque Andalucía y España les da igual, sólo trabajan para sus siglas".

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo ha considerado el PSOE "ya no es ni socialista, ni obrero, ni español, y mucho menos andaluz", e insistió en que "trabajan exclusivamente para el presidente Sánchez, que gobierna para su interés sin anteponer los intereses de los ciudadanos", por lo que remarcó que "está destrozando España solo para poder seguir un año más en la Moncloa", según una nota de este partido.

Ha lamentado que esta forma de actuar esté "tirando por la borda tantos años de trabajo democrático, de consensos, de acuerdos, de pactos y de concordia solo para que él siga un año más, nadie de crédito a lo que está haciendo, ni los barones de su propio partido".

Y esto ocurre, ha continuado señalando el secretario general, "porque el PSOE es un partido al que no le interesa que Andalucía lidere y que adquiera el protagonismo que merece".

En este sentido, se ha preguntado: "¿Si no es así, a qué atiende, por ejemplo, la creación de lo que llamaron impuesto de solidaridad?".

Para el dirigente del PP, "es una medida completamente cargada de ideología porque no es un impuesto solidario, no beneficia a nadie pero sí perjudica a quienes quieren desarrollar sus negocios en Andalucía y fijar aquí su residencia".

Ha recalcado Repullo que "este nuevo impuesto lo que provocará es la huida de empresas y personas y pérdida de oportunidades para los andaluces".

El secretario general del PP-A ha augurado que desde del PP "no vamos a permitir que la estabilidad y la certidumbre que ha traído Juanma Moreno a Andalucía se vea comprometida porque no estemos en su hoja de ruta" y que en Andalucía no volverá a producirse "la red clientelar que el socialismo tejió durante casi cuarenta años con el dinero de todos para seguir en el poder" y que con el paso del tiempo "y después de las condenas en las urnas y en los juzgados vemos sonrojado, incrédulos y perplejos como la actitud que mantienen es la misma".

Ha tildado de "escandalosas" las últimas maniobras del Gobierno como la eliminación del delito de sedición y la flexibilización del delito de malversación, "que se rebaja permitiendo un mal uso del dinero público y que están pensado para casos muy concretos como sus acuerdos políticos y sus intereses en Andalucía", por lo que se ha preguntado "¿qué tiene que decir de todo esto el PSOE de Andalucía?".

Ha aludido a otras medidas del Gobierno como "el asalto al poder judicial para colocar en el Tribunal Constitucional a los suyos" y también la negativa a asumir el error con la ley del 'sólo sí es sí'.

"¿Cuántos agresores sexuales más tienen que salir a la calle para que alguien asuma de una vez sus responsabilidades, que son responsabilidades ya de todo el Gobierno?", ha criticado el número dos del PP-A.

"POR QUÉ ANDALUCÍA NO PUEDE TENER DOS AGENCIAS ESTATALES"

También ha apelado al electoralismo en las decisiones del Gobierno contra Andalucía, como se comprobó la semana pasada con las designaciones de las Agencia Espacial y de Inteligencia Artificial.

"¿Por qué Andalucía no puede tener dos agencias estatales? Vemos como la decisión de no conceder la Agencia de Inteligencia Artificial de Granada responde a criterios electorales y poco transparentes porque no quieren dar a conocer los aspectos técnicos de esta decisión".

Repullo ha sostenido que "ahora que Andalucía por fin despega tras años de descuido y desatención, el socialismo vuelve a centrar sus actuaciones solo con fines electorales", y ha remarcado que "hay que recordarles cual es el verdadero sentido de gobernar".

Ha pedido a Juan Espadas que "alce la voz de una vez, que no se calle y que no le tiemblen ni la voz ni las piernas para decirle a su jefe, para exigirle, que deje de una vez por todas de castigar a Andalucía".

"¿De verdad piensa que las decisiones de Sánchez son buenas para Andalucía? Que aclare de una vez por qué se esconde ante los ataques a Andalucía", ha afirmado Repullo, quien ha planteado que el progreso ha llegado a Andalucía para quedarse y ahí están los datos que todos podemos comprobar.

Entre otros datos ha recordado que la inversión extranjera se ha disparado en Andalucía un 87%, que las bajadas de impuestos aumentaron en 400.000 los contribuyentes y la recaudación lo ha hecho en 1.200 millones de euros, a lo que ha sumado el objetivo de ser al final de la legislatura la comunidad con más capacidad de generación eléctrica limpia de España, que tres de cuatro autónomos son andaluces y que la región contabiliza 19 meses de caída de paro consecutivos en Andalucía y que cuenta con 3,2 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Para el secretario general, todo esto está creando "un ecosistema muy favorable para el emprendimiento y para nuestra economía con menos impuestos, más empresas, más desarrollo de lo suelos, menos trabas y más energías renovables. Es el sello de Juanma Moreno y es el nuevo sello de Andalucía".

Este ecosistema, "está generando un clima de confianza para que todo el que quiera pueda venir a invertir y a formar parte del progreso andaluz, del cambio andaluz, del desarrollo andaluz".

Repullo ha considerado que Andalucía necesita "una oposición seria y responsable, que trabaje en Andalucía por los andaluces, no para Sánchez; que trabaja en el Parlamento por Andalucía, no para Sánchez; que trabaje en los ayuntamientos por Andalucía, no para Sánchez", finalizó.