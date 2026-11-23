El PP ha reivindicado desde Puerto Lope (Moclín) su compromiso con la conversión de la N-432 en la autovía A-81, para mejorar la seguridad de miles de conductores y garantizar la conexión por autovía entre Granada, Jaén, Córdoba y Extremadura. - PP GRANADA

MOCLÍN (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha reivindicado desde Puerto Lope, en el municipio granadino de Moclín, su compromiso con la conversión de la N-432 en la autovía A-81, una infraestructura, que según señalan los 'populares' es fundamental para mejorar la seguridad de miles de conductores y garantizar la conexión por autovía entre Granada, Jaén, Córdoba y Extremadura.

El acto ha contado con la presencia del presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, las candidatas al Congreso Mercedes Flores, por Jaén, y Cristina Casanueva, por Córdoba, y el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera.

El PP han criticado los que ha considerado como ocho años "de dejación" del Gobierno de Pedro Sánchez en una infraestructura imprescindible para la conectividad en Andalucía. Y han apostado por una planificación integral que avance definitivamente en la conversión de la N-432 en autovía, descartando actuaciones parciales.

El PP ha señalado a la unión de la sociedad civil, las instituciones y el tejido empresarial de Granada, Jaén y Córdoba para la consecución de este fin. Así, han destacado las iniciativas impulsadas en el Senado y la importancia de esta infraestructura para la actividad económica, las comunicaciones y el futuro de los municipios del interior.

El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha señalado que la N-432 es una de las carreteras nacionales con mayor índice de mortalidad de España y que cada día miles de granadinos, jiennenses y cordobeses se juegan la vida en ella.

"No podemos aceptar que la conexión entre Granada y Córdoba siga dependiendo de una carretera convencional, con travesías, curvas peligrosas y camiones adelantando en cada tramo. La A-81 no es un capricho, es una cuestión de seguridad y de vidas", ha señalado.

Saavedra ha criticado el abandono del Gobierno de Sánchez en infraestructuras viarias. "En ocho años, el PSOE solo ha hecho 3,5 kilómetros de autovía nueva en toda Andalucía. Esa es toda su apuesta por nuestra tierra", ha lamentado.

El candidato 'popular' ha subrayado que el Ministerio de Transportes solo ha aprobado definitivamente el estudio informativo del tramo Badajoz-Zafra, sin ninguna programación para el resto del corredor hacia Córdoba y Granada.

"Para Granada no hay ni calendario ni proyecto. Lo único que nos ofrece Sánchez es un estudio para acondicionar la N-432 entre Puerto Lope y la Cuesta de Velillos. Después de ocho años de silencio, el PSOE se conforma con poner un parche a la carretera en lugar de hacer la autovía que necesitamos", ha añadido.

Por último, ha defendido que la A-81 cambiaría el mapa del interior de Andalucía. "Esta autovía nos uniría con Córdoba, nos abriría la puerta a Extremadura hasta Badajoz y nos acercaría al mercado portugués. Sería un motor para el Poniente Granadino, los Montes Orientales y para todos los pueblos que hoy viven pegados a la N-432", ha explicado.

El candidato por Granada se ha comprometido a llevar esta reivindicación a Madrid y a pelear para hacerla realidad. "El PP ya impulsó los estudios de esta autovía cuando gobernó. Con el cambio de Gobierno, la A-81 va a dejar de ser una promesa olvidada en un cajón", ha concluido.

Por su parte, la candidata del PP de Jaén Encarnación Castro ha reivindicado la necesidad de impulsar la A-81 para mejorar la seguridad y las comunicaciones de los municipios del interior, con especial atención a localidades como Frailes, Alcalá la Real y Alcaudete.

"Tenemos que avanzar en la construcción de nuevas conexiones que faciliten los desplazamientos entre Granada, Jaén y Córdoba y el acceso a sus capitales, al igual que a nuestros pueblos, que necesitan esta autovía para mejorar su accesibilidad y seguridad", ha señalado Castro.

Por último, la candidata al Congreso por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado la peligrosidad de la N-432, una vía con curvas y arcenes que no responde a las necesidades actuales de comunicación entre las tres provincias.