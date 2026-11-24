1136837.1.260.149.20261124114122 La Junta ve "electoralismo" en la ampliación de permisos por fallecimiento a 5 días del 29N: "¿Por qué no tras Adamuz?" - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha avanzado este martes que su departamento prepara para 2027 una ayuda para sufragar parte de la cuota a la Seguridad Social de los autónomos durante los dos primeros meses de baja. La medida forma parte de las líneas en las que trabaja la Junta para reforzar el apoyo en el segundo año de actividad, facilitar la conciliación familiar y evitar que negocios viables cierren cuando se jubilan sus titulares.

Blanco ha abordado estas medidas en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, celebrado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en el que ha participado junto al presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor.

"Ya está medio escrito", ha señalado la consejera sobre la ayuda para las bajas, después de que Amor advirtiera de que hay autónomos que siguen trabajando enfermos porque durante los dos primeros meses tienen que continuar pagando la cuota. "Los autónomos también tenemos que tener derecho a ponernos enfermos", ha defendido el presidente de ATA.

La consejera ha detallado también la propuesta que ha denominado "tarifa plana invertida". La idea es sufragar durante un tiempo la cotización del autónomo que se dispone a jubilarse y conceder una ayuda de inicio de actividad de mayor importe a quien se haga cargo del negocio. Blanco ha precisado que el apoyo al titular se dirige a quien decide jubilarse sin acogerse a la jubilación activa y ha señalado que quien le suceda puede ser un emprendedor "joven o no tan joven".

"Cuando alguien se jubila, queremos que quien tome el relevo tenga apoyo para mantener el negocio", ha indicado Blanco, al tiempo que incluido la conciliación familiar entre las líneas de ayudas que la Junta quiere preparar para 2027.

Amor ha advertido de que, pese a la incorporación de jóvenes emprendedores, el tejido de trabajadores por cuenta propia está "cada vez más envejecido". A su juicio, las políticas de apoyo deben facilitar también la salida de quienes se aproximan a la jubilación, de modo que el negocio pueda seguir funcionando tras su retirada.

REFUERZO DE LA COTIZACIÓN EN EL SEGUNDO AÑO

Blanco ha situado otra de las prioridades en el momento en que se agotan las ayudas iniciales y el negocio aún no ha arrancado como esperaba su titular. Para esos casos, ha dicho que está "bastante madura" la propuesta de sufragar parte de la cotización a la Seguridad Social durante el segundo año de actividad.

La titular de Empleo ha recordado que la cuota cero ya puede prolongarse un segundo año en determinados supuestos, entre ellos el de quienes no superan el salario mínimo interprofesional. También ha señalado que la cuota cero es compatible con la ayuda de inicio de actividad, de modo que un autónomo que empieza en Andalucía puede llegar a recibir hasta 6.000 euros de la Administración autonómica.

Junto a estas medidas, Blanco ha destacado las subvenciones para que los autónomos contraten a su primer trabajador por cuenta ajena o amplíen plantilla. En el primer caso, ha explicado que el objetivo es facilitar el paso de trabajar en solitario a asumir un salario y las correspondientes cotizaciones. También ha defendido que la Administración consulte de oficio los datos que ya obran en sus registros y ha afirmado que las ayudas de su departamento pueden solicitarse en un minuto.

Por su parte, Amor ha cifrado en 18.000 el aumento interanual de trabajadores por cuenta propia en Andalucía, el doble de los cerca de 9.000 que, según ha indicado, se sumaron de media cada año entre 2018 y 2025. "Cada día hay 50 autónomos más en Andalucía", ha afirmado el presidente de ATA, que ha situado el total por encima de los 600.000 y ha asegurado que la comunidad ya cuenta con más autónomos que parados.

Amor ha vinculado ese crecimiento a la cuota cero, los incentivos a la contratación, la reducción de trabas y el diálogo con las organizaciones de autónomos. También ha defendido que las nuevas medidas sirvan para que duren más los negocios que ya se han puesto en marcha. Blanco, por su parte, ha reclamado que la Administración acompañe al autónomo "a lo largo de toda la vida" de su actividad y ha resumido su objetivo en que en España "vuelva a merecer la pena contratar, crecer e invertir".