PP-A reprocha a Montero que negocie un "cupo separatista para Cataluña mientras mantiene a Andalucía infrafinanciada"

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reprochado este lunes a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esté negociando un "cupo separatista para Cataluña mientras mantiene a Andalucía infrafinanciada".

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha denunciado que el "modelo Montero" consiste en "recaudar mucho de la ciudadanía para luego repartirlo, sin control ni transparencia, entre colaboradores, allegados y afines a su partido".

Para Repullo, María Jesús Montero "no trabaja para la ciudadanía, sólo trabaja para sí misma y para su jefe", Pedro Sánchez, y quieren traer a Andalucía el modelo de la "corrupción y el despilfarro".

"Los vídeos del dinero en efectivo, en bolsas, en sobres, en maletines, corriendo con alegría por los despachos ministeriales es un insulto a nuestra democracia", según ha manifestado.

Ha señalado que el "modelo Montero" consiste en "callar, mentir y defender a Sánchez por encima de todo": "Es el del despilfarro y el ahogamiento a las economías domésticas, y el de la mentira y la exageración".

Ha expuesto que si María Jesús Montero tiene "que elegir entre Andalucía y Pedro Sánchez, ya sabemos qué elegirá" y el hecho de que esté negociando el "cupo catalán" refleja que la vicepresidenta del Gobierno "no está por Andalucía, sino que está por el sanchismo".

Asimismo, el dirigente del PP-A ha vuelto a incidir en que "el caso ERE no se ha cerrado en falso como lleva intentando el PSOE desde hace meses", tal y como quedó en evidencia la pasada semana cuando la justicia recordó a toda Andalucía que "la sombra de los ERE sigue persiguiendo a los gobiernos socialistas de la Junta".

Así, según ha señalado, "mientras el PSOE sigue intentando blanquear la corrupción de los ERE, nos llega la nueva pieza política del caso Delphi, una de las mayores tramas de irregularidades en la gestión de fondos públicos de la Junta": "Se concedieron subvenciones por más de 260 millones de euros de dinero público sin procedimiento, sin control ni justificación".

"Acaba de salir el auto de procedimiento abreviado que acredita estas contrataciones ficticias, este desvío de fondos y la implicación de altos cargos socialistas en delitos de prevaricación, malversación y fraude", ha indicado Repullo, quien ha reprochado que Montero siga "sin dar explicación a este caso del pasado socialista en Andalucía ni de los sobres que se reparten actualmente en Ferraz".