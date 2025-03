El PP resalta el "apoyo real sin precedentes" de la Junta a la transhumancia en Jaén: "Pregunten a los ganaderos"

JAÉN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén y parlamentario andaluz, Erik Domínguez, ha destacado este sábado el "apoyo real sin precedentes" del Gobierno andaluz a la trashumancia jiennense para asegurar su presente y su futuro, "como demuestra la incorporación de jóvenes ganaderos trashumantes, una docena solo este año".

"Pregunten a los ganaderos quién ha mejorado abrevaderos, descansaderos y refugios, quién ha mejorado vías pecuarias con cinco millones de euros invertidos solo en la provincia de Jaén, quién puso encima de la mesa las ayudas de la 'Medida 21' y la 'Medida 22', que rondan los 14 millones de euros cada una, o el resto de ayudas a la ganadería extensiva, o por qué ahora se incorporan más jóvenes a esta profesión", ha defendido.

En una nota, el dirigente 'popular' ha remarcado que "la respuesta es el apoyo que está recibiendo el sector de la Junta de Andalucía, que sabe que esta tradición milenaria es vital para la provincia de Jaén, para su mundo rural, para fijar población y para evitar incendios forestales".

Domínguez se ha expresado así a raíz de la Proposición No de Ley (PNL) presentada esta semana por el PSOE en el Parlamento andaluz, "sin consensuar en absoluto con el sector y cuando hace muy poco que el PP trajo y aprobamos una. Una PNL aquella que sí estaba trabajada con los representantes del sector, lo primero que creo que hay que hacer cuando uno quiere hablar de un sector en particular".

Sobre esta PNL traída a colación por Erik Domínguez, ha indicado que "fue muy bien recibida por los ganaderos de la provincia de Jaén, reconocida incluso en Santiago-Pontones durante la fiesta del cordero segureño por el buen trabajo del PP con la trashumancia".

En este sentido, ha afeado al PSOE "su querencia por los bulos", porque ha recalcado que el servicio de veterinaria se está prestando en los núcleos de población de la Sierra de Segura. "Hablen con los pastores y se lo dirán. Ahí están yendo y desplazándose veterinarios", ha sostenido.

Además, ha incidido en que los socialistas "pueden pedir la Oficina Local de Agraria (OLA) todas las veces que quiera, porque han tenido muchos años para ponerla en valor y no lo han hecho. Después de tanto tiempo al frente de la Junta ahora que no lo están se acuerdan, pero ya no engañan a nadie, desde luego no a los jiennenses".

"Por compromiso con el sector, con un peso específico muy relevante en la provincia jiennense, ya que solo en el municipio de Santiago-Pontones hay censadas cerca de 50.000 cabezas de ganado de ovino y de caprino", la formación señala que aprobaron la declaración de la trashumancia de Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial recogido en la PNL, "si bien tras ser declarada por el Gobierno de España como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y sobre todo con el espaldarazo importante que le dio la Unesco en 2023 esta nueva declaración queda prácticamente sin efecto".