PP saca adelante en la Diputación de Jaén una moción para exigir al Gobierno de España el veto de la PAC

Bancada popular en la Diputación de Jaén - PP

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha sacado adelante con el apoyo del PSOE una moción en la que se exige al Gobierno de España que ejerza su derecho de veto en Bruselas contra la nueva Política Agraria Común (PAC) y que, según el portavoz popular, Luis Mariano Camacho, es "una sangría para nuestra tierra".

En el último pleno del año de Diputación celebrado este lunes, Camacho ha hecho hincapié en que "el futuro de Jaén depende de que el Gobierno de España vete esta PAC" o "la provincia irá a la ruina y el PSOE tendrá que explicar a las 72.500 familias que dependen del campo por qué han permitido que las arruinen".

Camacho ha lamentado que, pese a este paso necesario impulsado por el PP, el PSOE haya cerrado el año político "dando la espalda a otros sectores productivos claves para Jaén". En el último pleno de 2025, los socialistas han rechazado la moción del PP para recuperar las ayudas directas a los autónomos y reclamar medidas al Gobierno de España medidas para que "deje de exprimirlos".

"Para los 47.000 trabajadores por cuenta propia de Jaén, el PSOE solo trae carbón. Por el bien de la provincia, 2026 debe ser el último año que termine con los socialistas al frente de esta institución; el cambio es una urgencia y estamos convencidos de que llegará en 2027", ha subrayado el portavoz.

Camacho ha recordado además que el Gobierno de España no está cumpliendo con la transposición de la directiva europea del IVA, que eximiría de declarar el impuesto a quienes facturen menos de 85.000 euros. "Esto no lo aplica, pero sí otras y de la peor manera para el bolsillo de los ciudadanos como es la subida de la tasa de basura", ha lamentado.

Frente a esto, ha contrapuesto el modelo del Gobierno de Juanma Moreno, con "alfombra roja" a los autónomos, menos burocracia y más apoyo al emprendimiento.

El popular ha puesto el foco también la gestión interna de la administración provincial, denunciando "irregularidades e incidencias", señaladas, según Camacho, por la propia Intervención de la Diputación.

Camacho ha alertado sobre la situación de servicios recurrentes que "se cubren con contratos menores en vez de licitarse como indica la normativa, para darse a dedo, y otros que se prolongan mediante prórrogas urgentes quedando el contrato en suspenso o en precario".

Para los populares, esta forma de proceder, que se arrastra desde hace años, evidencia "una falta de transparencia y una gestión agotada que utiliza los recursos de todos los jiennenses de manera arbitraria".

Asimismo, Camacho ha tildado de "hipocresía absoluta" que el PSOE vuelva a usar la Diputación como arma arrojadiza contra la Junta de Andalucía en temas como el biogás o infraestructuras. "Es una broma de mal gusto que exijan trato digno a quien está cumpliendo compromisos que el PSOE olvidó durante 40 años y que además callan ante el maltrato de Sánchez a Jaén en infraestructuras prioritarias como el tren o las autovías A-32 y A-81", ha señalado.

Ha añadido que en el caso de las plantas de biogás es una competencia municipal, por lo que "son los ayuntamientos quienes deciden si se instalan o no en su municipio y dónde lo hacen, pudiendo mediante ordenanzas señalar la distancia al casco urbano".