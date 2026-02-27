PP saca adelante una moción en el Ayuntamiento con propuestas para actuar en la ciudad de Jaén tras el temporal

Intervención en el pleno del portavoz popular, Agustín González - PP AYUNTAMIENTO

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado las propuestas planteadas por el Grupo Popular en una moción cuyo objetivo es hacer frente a los daños causados por el temporal de borrascas en la capital jiennense.

El portavoz, Agustín González, ha expresado su satisfacción porque la aplicación de estas medidas acelerará la recuperación de la capital. González ha lamentado que el PSOE haya votado en contra de esta moción que finalmente ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, mientras que Jaén Merece Más se ha abstenido.

Desde el PSOE se ha votado en contra por considerar que la moción es "papel" y "postureo electoral", además de ser "oprunista" e "innecesaria". En este sentido, el concejal socialista Javier Padorno ha defendido que el Ayuntamiento ha trabajado "intensamente" con sus medios "haciendo más por la gente de Jaén que el PP en la capital y la Junta de Andalucía, que sigue sin poner los pocos millones que trae a los ayuntamientos".

Para Padorno, la moción está conformada por un "popurrí de medidas inconexas y con escasa consistencia", además de plantear "incrementos presupuestarios sin especificar qué partidas se detraerían para financiarlos".

La moción del Grupo Popular exige la implicación de conjunto de las administraciones públicas en función de sus respectivas competencias. El objetivo de la iniciativa es que el Ayuntamiento recabe el apoyo del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, de la Diputación provincial a la hora de hacer frente a los daños.

En la moción se pide que el Ayuntamiento de Jaén inste al Gobierno de España a que cuantifique y consigne en el presupuesto ayudas para las infraestructuras municipales afectadas y para la reconstrucción de las zonas residenciales de los Puentes.

También plantea una revisión de los módulos fiscales para olivareros y la supresión de las peonadas como requisito para acceder al subsidio agrario. En la moción también se insta al Gobierno de España a solicitar ayuda financiera a la Unión Europa y que el Ministerio de Hacienda no compute en la regla de gasto las inversiones que realice el Ayuntamiento para combatir los daños del temporal. Al departamento de María Jesús Montero también le pide la liberación de casi 19 millones euros para afrontar el gasto imprevisto.

La petición de inversión en el mantenimiento de las cuencas de los ríos que discurren por Jaén también se incluye en la moción, que por otra parte insta a la Junta de Andalucía a incluir a la ciudad como municipio afectado para sus planes de recuperación viaria y productiva. Asimismo, pide ayudas directas para los sectores agrario, comercial y para los autónomos.

A la Diputación de Jaén se le pide acometer el proyecto anunciado en 2018 para la reforma de la carretera JA-3209, que requiere una ampliación de la calzada y la incorporación en diversos tramos de un carril auxiliar. También pide la adecuación de intersecciones ubicadas en el acceso a zonas habitadas y la construcción de un nueva estructura sobre el río Quiebrajano.

Respecto a las medidas del propio Ayuntamiento, la moción pide un peritaje de las infraestructuras dañadas para determinar el valor de las pérdidas ocasionadas por el temporal. También que se constituya una comisión abierta a la participación ciudadana para supervisar las medidas de recuperación, evaluar el avance de las ayudas externas y proponer ajustes pertinentes.

Otra de las medidas planteadas es abrir una ventanilla única de atención al damnificado que unifique la información, el registro y la tramitación de las ayudas disponibles. El objetivo de esta medida es reducir los procedimientos administrativos, agilizar la carga burocrática y ofrecer asesoramiento en materia de licencias, subvenciones y reclamaciones.

También se apuesta por aprobar modificaciones presupuestarias de emergencia a fin de priorizar la recuperación, así como consignar anualmente una partida presupuestaria de 500.000 euros para la prevención hidrológica.

Otra de las medidas es contar con una partida anual de 300.000 euros para el mantenimiento de infraestructuras deportiva s. Las ayudas directas de hasta 3.000 euros para los comercios y autónomos afectados son otra medidas y el establecimiento de ayudas extraordinarias se incluyen asimismo en la moción, que plantea subvenciones de hasta 10.000 euros por explotación agraria afectada, de hasta 15.000 por empresa industrial o de servicios y partidas de hasta 3.000 euros por daños en viviendas.

En la moción se plantea también el incremento de las partidas presupuestaria del Patronato de Asuntos Sociales para que atienda las situaciones de vulnerabilidad derivadas del temporal. También la recuperación de los casi 1,23 millones de euros recortados en inversiones para reparación y conservación de vías públicas y mantenimiento urbano general.

Por última, se propone la bonificación o exoneración del Impuesto de Bienes Inmuebles en las propiedades dañadas por el temporal, así como la bonificación del impuesto sobre construcciones para la rehabilitaciones derivadas del temporal, que propone por otra parte la exoneración temporal de las tasas por servicios prestados por bomberos y limpieza viaria.