PP-A: Sánchez quiere "reescribir la historia" del caso de los ERE "con una especie de amnistía encubierta"

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha sostenido este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere reescribir la historia" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de Andalucía "con una especie de amnistía encubierta".

Así lo ha manifestado el 'número dos' del PP andaluz en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y al hilo de la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente el recurso de amparo presentado por la exconsejera socialista de Hacienda Magdalena Álvarez frente a la condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación que pesa sobre ella por el caso de los ERE.

En las próximas semanas, está previsto que el TC estudie los recursos de amparo presentados por otros condenados en la conocida como 'pieza política' de este caso, entre quienes figuran los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este contexto, Antonio Repullo ha aseverado este jueves que "no podemos borrar la historia de Andalucía", que "es lo que pretende el PSOE en Andalucía, con Pedro Sánchez a la cabeza", según ha denunciado antes de incidir en manifestar que "no podemos olvidar lo que sucedió en Andalucía en los años de gobierno socialista con el caso de los ERE".

"Ahora quieren blanquear, reescribir la Historia", ha criticado el secretario general del PP-A en referencia a los socialistas, y antes de agregar que en el caso de los ERE "se desviaron" y "se robaron 680 millones de euros que necesitaban los parados andaluces en el peor momento de la peor crisis económica que hemos sufrido en nuestro país", y en esa línea ha defendido que hay que "seguir recordando cuáles son y cuáles fueron esas responsabilidades".

"Diga lo que diga Pedro Sánchez" y el PSOE, "los dirigentes socialistas fueron condenados y seguirán siendo condenados", según ha mantenido también Antonio Repullo, que ha calificado de "anomalía" que el Tribunal Constitucional, "por primera vez, está tocando una sentencia que tiene que ver con la corrupción", y que "ha reevaluado la prueba" y "ha vuelto a interpretar los fundamentos jurídicos de una sentencia tanto del Supremo como de la Audiencia Provincial de Sevilla", así como "por primera vez hemos visto que la Fiscalía, en vez de acusar, lo que hace es defender a aquellos que han sido condenados en un procedimiento donde la propia Fiscalía lo acusaba de una manera cierta e importante".

En todo caso, el dirigente del PP-A ha apuntado que, "a pesar de todo", el TC está viniendo a "confirmar las responsabilidades de los dirigentes socialistas en esa sentencia del ERE, puesto que hay otros delitos por los que previsiblemente seguirán condenados con penas muy parecidas a las que han sido condenados en primera y en segunda instancia tanto por la Audiencia Provincial de Sevilla como por el Tribunal Supremo".

Tras ello, el 'número dos' del PP-A ha aseverado que "los andaluces no olvidan" y "no vamos a olvidar la manera, el desprecio con el que se trató Andalucía", al igual que "no vamos a permitir que se vuelva a reescribir la Historia" como, en su opinión, quiere hacer Pedro Sánchez "con Cataluña" a través de la amnistía a los condenados por el proceso independentista, y con el caso de los ERE de Andalucía "con una especie de amnistía encubierta para tratar de hacer ver a los andaluces que no se cometieron esa serie de irregularidades y delitos que se van a confirmar por parte tanto del Tribunal Constitucional como de las próximas sentencias que vengan de la Audiencia Provincial de Sevilla".

El secretario general del PP-A ha concluido manifestando que "los andaluces no necesitamos que Pedro Sánchez o María Jesús Montero vengan a aplaudir a aquellos condenados de los ERE", sino que "lo que necesitamos es un sistema de financiación justa y que traiga en Andalucía no solamente lo que se merece, sino lo que es justo para poder competir en el futuro en las mismas condiciones y oportunidades con las que compiten otras comunidades autónomas", ha finalizado Antonio Repullo.