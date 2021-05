PP-A seguirá intentando acuerdo con Vox sobre la reforma de la Ley de Salud Pública y no descarta el trámite ordinario

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A seguirá intentado el acuerdo con Vox sobre la aprobación, por lectura única, de una reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía que permita dotar al Gobierno autonómico de instrumentos para la lucha contra la pandemia del coronavirus, pero si no es posible, no ha descartado la presentación de una proposición de ley de modificación de la citada norma con tramitación ordinaria ante la Cámara, lo que conlleva varios meses.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP-A, Jose Antonio Nieto, quien ha indicado que existe un acuerdo entre su partido, PSOE-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante para la aprobación de la reforma legislativa por trámite de urgencia y lectura única, pero Vox no se ha sumado a él, lo que hace imposible llevarlo a cabo porque se requiere la unanimidad de la Cámara.

Nieto, que ha indicado que las conversaciones con Vox han sido permanentes, ha indicado que van a seguir hablando con este partido en los próximos días con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la tramitación por lectura única de la reforma y que se pudiera aprobar en el próximo Pleno del Parlamento, el primer del mes de junio.

Si finalmente no fuera posible el acuerdo con Vox, el portavoz parlamentario no ha descartado plantear al resto de grupos la presentación de una proposición de ley de reforma de la Ley de Salud Pública para una tramitación ordinaria de la misma, lo que supondría varios meses, con la esperanza de que pudiera estar aprobada antes de final de año.

"Intentaríamos que su tramitación fuera lo más rápida posible y que se pudiera aprobar con seguridad antes de que acabe el año", ha indicado Nieto, quien ha añadido que si bien para el momento actual de la pandemia no se contaría con las herramientas que se quieren articular a través de la reforma legislativa, si se contaría ya con ellas de cara a "un futuro".

José Antonio Nieto ha reconocido que le da "mucha pena" que no se haya podido alcanzar ese acuerdo para traer este miércoles al Pleno del Parlamento esa reforma legislativa por lectura única y que a partir de mañana, la Junta ya pudiera contar con nuevas herramientas para la lucha contra la pandemia.

"No entiendo las razones para estar en contra", ha expresado el portavoz parlamentario, quien ha querido agradecer a PSOE-A, Ciudadanos y Adelante su apoyo a una reforma de la ley por lectura única, tras una negociaciones en la que se han "podido resolver algunas dudas". "Hemos intentado que Vox se sumara al acuerdo y

lo vamos a seguir intentando y me consta que el consejero de Salud también lo va a seguir intentando", ha dicho Nieto.

Ha expresado que nunca ha sabido "realmente dónde está la incomodidad de ningún grupo", apuntando que a Vox se le han propuesto varias redacciones y con ninguna de ellas ha estado de acuerdo.

"Ojalá no tengamos que echar de menos esas herramientas que podríamos tener hoy mismo", según ha expresado Nieto, quien ha insistido en que ojalá no hubiera que usar esta norma "nunca, pero sería una irresponsabilidad no tenerla".