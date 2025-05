El PP señala que Granada "necesita la fortaleza" de un presidente como Feijóo que "crea" en su potencial

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha trasladado en la tarde de este lunes su apoyo al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en su partido en el ámbito nacional incidiendo en que la provincia "necesita la fortaleza" de un presidente como él que "crea" desde el Gobierno en su potencial.

Según ha indicado Rodríguez con motivo de una reunión del comité ejecutivo provincial del PP a la que ha asistido el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, el presidente nacional de la formación "cuenta con un proyecto sólido, con visión de país y que representa una alternativa real que España y nuestra provincia necesitan".

Por su parte, Toni Martín ha afirmado que "hoy es un día importante para nosotros. Somos un partido que puede hacer congresos nacionales ahora, porque hay otros que, a la vista de las informaciones que están saliendo, dedican su tiempo casi a machacar lo que ha sido su historia, lo que han sido sus dirigentes históricos. Creo que vivimos los estertores del sanchismo".

El portavoz del PP en el Parlamento Andaluz ha señalado que "estamos asistiendo al final de esa etapa política, y a los hechos me remito. Es un país en el que lo que se percibe es que no hay nadie a los mandos, que los trenes no llegan o llegan cuando les da la gana".

Un país donde, ha proseguido Martín, según ha informado el PP en una nota de prensa, "si hay apagones no hay responsables de esos apagones, todo ello sumado a lo que ya se percibía hace unos meses: ataques a la libertad de prensa, ataques a la separación de poderes, ataques a todo lo que no sea el cesarismo que Pedro Sánchez ha implantado en su partido y que ha pretendido implantar en España".

"Se acaba esa época, se va a acabar. Y el PP se pone a punto en este congreso para estar a disposición de los españoles y capitanear o ir de la mano con ellos a escribir ese futuro que España y Andalucía y Granada merecen", ha concluido.