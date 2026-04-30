PP señala que la liquidación del presupuesto de la Diputación de Jaén evidencia "el agotamiento" del PSOE

Luis Mariano Camacho durante sus declaraciones a los medios antes de entrar en el pleno - PP

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha denunciado este jueves la "gestión agotada, ineficaz y sin rumbo" del PSOE al frente de la Administración Provincial, tras conocerse la liquidación del presupuesto, que evidencia "la incapacidad de gestión de un gobierno en vía muerta".

El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha destacado que "los datos son demoledores", con más de 74 millones de euros de remanente "guardados en un cajón, sin ejecutar, con todas las necesidades que tiene esta provincia". "En un momento de asfixia económica para las familias, dejar ese dineral sin uso demuestra una incapacidad de gestión alarmante", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que "dos de cada tres euros del presupuesto destinados a inversiones reales no se han usado en nada", lo que a su juicio confirma que la Diputación "se ha convertido en un agujero negro de ineficacia donde el presupuesto es papel mojado".

Camacho ha criticado además la "falta total de planificación y diálogo" del equipo de gobierno, poniendo como ejemplo la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), "impuesta sin negociación y sin ser aprobada por ningún sindicato".

Asimismo, se ha referido al "fracaso" del denominado Plan Accede, que "ha dejado sin ejecutar más de ocho millones de los diez previstos". A ello le ha sumado lo que considera "baja ejecución en políticas de empleo" puesto que "del Plan de Empleo Intensivo no se ha ejecutado ni una cuarta parte, mientras que las subvenciones para promoción del empleo se han quedado en cero euros, al igual que las ayudas para autónomos".

También ha lamentado que actuaciones necesarias en infraestructuras sociales, como obras en las residencias Santa Teresa o Santo Domingo, "se queden año tras año sin ejecutar". Frente a ello, ha reprochado que "la única partida que sí han gastado entera es la de publicidad y propaganda", lo que evidencia para los populares que "les importa mucho más el autobombo que la seguridad en nuestras carreteras".

También ha criticado lo que considera "maquillaje contable" por parte del equipo de gobierno. "Es gracioso cuando dicen que han ejecutado el 111%: suman ingresos reales y modificaciones de crédito, pero luego comparan con el presupuesto inicial", ha dicho Camacho.

Por último, ha lamentado el rechazo del PSOE a las propuestas del PP en el pleno, como la reducción del IRPF para aliviar la carga fiscal de familias y autónomos o la mejora urgente de las residencias Santa Teresa y López Barneo, gestionadas por Diputación, donde persisten "problemas intolerables".