PP-A se sitúa como "único partido" en defensa de "la dignidad" de Andalucía frente "a mentira" de Sánchez y Montero

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, este miércoles en su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control al gobierno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha atribuido este miércoles a la izquierda andaluza, muy particularmente al PSOE de Andalucía, un andalucismo "que privilegia a las comunidades más ricas y perjudica a los andaluces", a través del principio de ordinalidad en materia de financiación autonómica que ahora defienden Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que representan, ha afirmado, "la traición y el perjuicio" para Andalucía.

"La gran pregunta ahora es si queremos verdad o si queremos la mentira que representan estos señores", ha subrayado durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno.

En la víspera de la celebración del 4D, Día de la Bandera, Martín ha manifestado que "frente a esa ordinalidad, desde el PP lo que defendemos es la dignidad de Andalucía y la dignidad de su bandera, porque los recursos que llegan aquí no son la caridad de nadie, sino que son los recursos que tienen que llegar porque nos corresponden", según una nota de este partido.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "hoy los andaluces saben perfectamente que el único partido que les defiende y que defiende esos principios es el Partido Popular".

"Los andaluces saben que lo que les interesa es continuar con la estabilidad en este camino de la verdad", frente a "la mentira" que representan, en su opinión, los partidos de izquierda y, concretamente, el PSOE.

En esta línea, ha instado a los grupos de izquierda a que si, con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, "se les ocurre montar algún acto alternativo, les invito a que en su casa hagan una bandera y le graben el lema 'Visca la ordinalidad' y se la pongan de fondo a la señora Montero en el acto que celebren ustedes mañana aquí en Andalucía".

"Porque: ¿qué principio es ése que lo que hace perjudicar a nuestra comunidad y beneficiar a comunidades que son más ricas que nosotros", se ha preguntado.

"Primero fue con la quita de la deuda, después con el cupo catalán y ahora con el principio de ordinalidad", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que "en todos los casos antes decían blanco y miraban para arriba y ahora dicen negro y miran para abajo", ha recriminado al PSOE, al tiempo que ha equiparado ordinalidad con "insolidaridad" y ha denunciado la "traición y perjuicio" que para nuestra tierra representan Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

En esta línea, ha agregado: "Imagínense, señoría, en víspera del 4 de diciembre que en España hubiera, que lo va a haber pronto, un Gobierno de España leal y honrado y no este Gobierno sanchista corrupto en el que ahora nos quieren incluso convencer de que Mortadelo no conocía a Filemón", en irónica descripción de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como desconocedor de la faceta personal de su ex secretario de Organización y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en prisión desde la semana pasada.

Por otra parte, el portavoz del Grupo Popular ha criticado "la inmensa mentira del sanchismo y sus lacayos políticos y mediáticos para atacar al Gobierno de Juanma Moreno", en alusión al falso borrado de pruebas de mujeres en el cribado de cáncer de mama.

"Era mentira. No hubo borrado, ni manipulación de historiales, ni nada de nada", ha explicado. "La Justicia les ha puesto a ustedes en su sitio", ha apuntado sobre la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia sobre este asunto.

DIFAMACIONES Y BULOS CON LO MÁS SAGRADO: "LAS MUJERES CON CÁNCER"

"Y ahora que ha hablado la justicia y que les ha puesto a ustedes en su sitio, pues digo yo que, al igual que el Gobierno andaluz asumió responsabilidades y hubo dimisiones al más alto nivel por el error en la comunicación de los cribados, pues ahora sus grupos políticos estarán obligados a asumir responsabilidades y que haya dimisiones al más alto nivel por el escándalo de haber difundido bulos, de mentir, de difamar con lo más sagrado que tenemos, que es la salud de nuestras mujeres andaluzas, la dignidad de los trabajadores de la sanidad pública y el prestigio del servicio andaluz de salud", ha argumentado.

Martín se ha preguntado si, tras la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia del falso borrado de mamografías, "constituimos en el Parlamento una comisión de investigación para depurar responsabilidades sobre los bulos que ustedes han inventado en este enorme montaje político".

O si "hacemos, por ejemplo, un debate general para que tengamos tiempo y analicemos esta manipulación que ustedes han hecho de las asociaciones de mujeres con cáncer de mama", ha proseguido.

Para el portavoz parlamentario, "la conclusión de todo esto es que aquí el único borrado que ha habido es el borrado que ustedes han intentado hacer de la verdad, porque a día de hoy son el partido de la mentira. Si les quedara algo de vergüenza política, ya habrían presentado su dimisión", ha concluido.