PP sostiene que la Ciudad Sanitaria de Jaén es "el ejemplo de las falsas promesas" del socialismo durante décadas

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PP sostiene que la Ciudad Sanitaria es "es el ejemplo de las falsas promesas del socialismo durante décadas a los jiennenses", al tiempo que ha defendido que "la única verdad" es que Gobierno andaluz "se está esforzando, como jamás lo hizo un gobierno socialista, para garantizar la salud de los jiennenses".

Es la respuesta que ha dado el parlamentario andaluz popular Manuel Bonilla a las críticas del PSOE a un proyecto como el de la Ciudad Sanitaria, en el que, según los socialistas, los terrenos cedidos por el Ayuntamiento y la Diputación llevan esperando seis años a que comiencen las obras.

"Hay que tener mucha cara dura y las espaldas muy anchas para venir a hablar del incumplimiento de la Ciudad Sanitaria cuando el PSOE la estuvo prometiendo décadas engañando reiteradamente a los ciudadanos", ha dicho Bonilla en un comunicado.

Ha añadido que los populares lucharán siempre por "una mejor provincia, por una mejor sanidad" porque "aunque los datos son buenos sabemos que hay mucho por hacer". Bonilla ha apuntado que el plan de gestión de solicitudes de citas para Atención Primaria en 72 horas que se puso en marcha en diciembre "está visualizando con claridad la demanda no atendida y gestionándola, con más actividad y mejor respuesta, mejor organización, anticipación y compromiso por parte del personal".

Ha sumado el hecho de que se esté exigiendo al Gobierno de España más plazas MIR porque "la escasez de profesionales no se arregla políticamente, se soluciona con profesionales", además de la inversión realizada en centros de salud, hospitales y tecnología para garantizar la mejor prestación sanitaria.

En opinión del diputado autonómico, lo que le hubiera gustado es ver al PSOE cómo pide "perdón por haber guardado pacientes en cajones, por haber dejado centros de salud al borde del derrumbe, por haber mentido una y otra vez con la Ciudad Sanitaria, por haber engañado reiteradamente a los jiennenses y por haber dejado al Gobierno de Juanma Moreno un caos absoluto en sanidad que ahora se exige revertir como por arte de magia".

Para Bonilla, en las "mejoras" que se están haciendo desde la Junta en salud "no hay magia, no hay mentiras, no hay ciencia ficción, hay trabajo y coordinación con los grandes profesionales sanitarios" con los que cuenta Andalucía.