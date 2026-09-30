PP sostiene que la Diputación de Jaén es la penúltima andaluza en esfuerzo inversor

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha señalado que, a pesar de manejar el mayor gasto total por habitante de toda Andalucía, la institución provincial se sitúa como la penúltima de la comunidad autónoma en esfuerzo inversor.

Según los populares, la administración apenas destina un 19,4 por ciento de su presupuesto a inversiones reales y transferencias de capital, que es "lo que de verdad llega a los pueblos y a los vecinos".

El portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, ha criticado la "propaganda y el triunfalismo" del equipo de gobierno socialista tras la aprobación de la Cuenta General en el último pleno. "El PSOE pretende confundir a los jiennenses vendiendo como inversión lo que en realidad es gasto en propaganda, burocracia y mantenimiento de su propia estructura política", ha aseverado.

Apoyándose en los datos oficiales del Ministerio de Hacienda sobre la liquidación presupuestaria de 2025, Camacho ha detallado que la Diputación jiennense dedicó un 19,41 por ciento de sus 409 millones de euros de gasto a proyectos e infraestructuras directas en los municipios (correspondientes a los capítulos 6 y 7).

Esta cifra, que representa "menos de un euro de cada cinco del presupuesto", sitúa a Jaén, según el PP, solo por delante de Huelva y muy alejada de los índices de otras provincias como Sevilla, que dedicó el 30,5 por ciento, o Granada, con un 27,7 por ciento.

Asimismo, el portavoz popular ha aclarado que la cifra de 663 euros por habitante esgrimida por el PSOE corresponde en realidad al gasto corriente y operativo total --que engloba salarios, gasto en bienes y servicios, amortizaciones y gestión-- y no a obras que transformen la vida diaria de las familias.

"Sostiene la maquinaria de la propia Diputación, no mejora carreteras ni caminos rurales, ni el agua ni los servicios públicos de nuestros pueblos", ha dicho Camacho.

Ante esta situación, el Grupo Popular ha exigido un "cambio de rumbo" de cara a la elaboración del presupuesto de 2027. En concreto, han reclamado un giro para que las cuentas provinciales "dejen de engordar el gasto corriente" y se orienten de forma directa a "inversiones reales que fijen la población y generen empleo en la provincia".