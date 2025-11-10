PP-A subraya su congreso de "unión" y que Moreno se confirma como "presidente de consenso que asume los desafíos"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, este lunes en rueda de prensa en la sede regional. - PP DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha considerado este lunes, al día siguiente de la conclusión del XVII Congreso Autonómico de su partido, que ha sido una cita para "haber su unión, su convencimiento y su compromiso con Andalucía", al tiempo que ha considerado que el líder de este partido y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sale de este encuentro como "un presidente de consenso y de futuro" y que "asume los desafíos de Andalucía, que no se esconde y que pertenece a un partido, como el nuestro, que trabaja con la verdad".

En rueda de prensa en la sede regional, el número dos del PP andaluz ha argumentado que su partido responde al "fruto del trabajo de muchos afiliados, de muchos alcaldes y concejales, de muchos ciudadanos, que quieren una tierra con más oportunidades, con más dignidad y con más futuro", según una nota de este partido.

"Mujeres y hombres que huyen de la crispación y de las mentiras. Que se esfuerzan por construir con seriedad, con transparencia y con mucho corazón -ha continuado--. Y que han encontrado en el Partido Popular andaluz su casa".

Repullo ha hecho hincapié en que su partido "es el partido en el que más confían los andaluces" por el hecho de ser "el partido que pisa la calle, escucha y da respuestas, el que respeta y gestiona sin perder nunca la perspectiva". "Un partido que no tiene miedo a los retos, ni huye de los gobiernos, como han hecho otros", ha remachado en este sentido.

Ha argumentado que el XVII Congreso Autonómico del PP andaluz celebrado el fin de semana ha puesto de manifiesto que la fortaleza de este partido reside en el hecho de ser un partido de gobierno en "más de 300 municipios y cuenta con más de 3.300 concejales". En su opinión, estos datos son la expresión de la confianza de los andaluces en un "proyecto que lleva años demostrando su capacidad de gestión y su cercanía".

El Congreso popular de este fin de semana también ha puesto de manifiesto cuál es la realidad de Andalucía, donde el "el Partido Popular gobierna hoy más de 300 municipios y cuenta con más de 3.300 concejales". En su opinión, estos datos son la expresión de la confianza de los andaluces en un "proyecto que lleva años demostrando su capacidad de gestión y su cercanía".

Ha remarcado que "mientras el PP de Andalucía cierra un congreso proyectándose al futuro, el PSOE no celebra la unidad porque no la tiene. Ni tiene un proyecto común, ni ilusiona".

"Y así sigue -incide--, instalado en la peor política posible, la de la manipulación, la falsedad, y el ataque personal". Repullo ha puesto en valor el "proyecto común" que ha defendido el presidente Juanma Moreno este fin de semana en un discurso cargado de honestidad y argumentado sobre datos.

"Y habló de andalucismo. De un andalucismo de verdad", ha añadido, "ese que exige al gobierno de Pedro Sánchez infraestructuras y respeto. Ese que pide una financiación justa. Ese que defiende a nuestras familias". Y también habló de ejemplaridad y de confianza, de serenidad y de hechos frente al ruido. "Esas son las banderas de nuestra tierra", afirma.

"EL PSOE QUIERE DESESTABILIZAR NUESTRA TIERRA"

El secretario general del PP de Andalucía ha abundado también en el hecho de que "el PSOE quiere permanentemente desestabilizar nuestra tierra. Quiere bloquearla. Quiere frenar su crecimiento. Quiere reescribir su historia. Quiere asustar a las andaluzas y a los andaluces". Desde su punto de vista, "el PSOE, con esta tendencia, se ha abrazado al populismo, a la manipulación y al bulo".

"La vía andaluza de Juanma Moreno es justo lo contrario. La de la humildad y la gestión".

Se ha mostrado convencido de que "el PP de Andalucía seguirá siendo el partido de la confianza de los andaluces", al tiempo que ha defendido que el contraste es "ellos rodeados de juicios, de sobres, de pagos opacos, de fango" y "nosotros trabajando", de lo que ha puesto como ejemplo "ellos sin presupuestos, nosotros dando estabilidad a Andalucía con unos nuevos presupuestos sociales".

"TSUNAMI JUDICIAL QUE ARRASTRARÁ A MONTERO"

"Mientras el PP de Andalucía se reúne en un congreso de futuro, el PSOE de Montero se enfrenta a un tsunami judicial cuyas consecuencias aún ni siquiera adivinamos", para recordar aquí "el juicio a un fiscal general del Estado, la persona encargada de velar por la legalidad en España", además de que "la esposa y el hermano del presidente también se sentarán en el banquillo".

"Porque así es el PSOE de Sánchez, un partido acorralado por los juzgados y por la Guardia Civil", apunta. "Y en medio de este caos, María Jesús Montero, -apunta-, la número dos de Pedro Sánchez, defendiendo lo indefendible: los pagos opacos en sobres llenos de billetes que repartían en la sede del PSOE en Ferraz. Pagos opacos. Dinero en metálico para eludir cualquier control o trazabilidad. La ministra de Hacienda que ha subido los impuestos 97 veces nos dice que esos sobres, son normales".

Ha cuestionado que "los dirigentes socialistas deben cobrar en metálico, escondidos, como si fuera algo corriente". "Eso no es normal, señora Montero".

"¿No será corrupción esto, señora Montero?", ha espetado a la secretaria general del PSOE-A. "Mientras los andaluces pagan sus impuestos, mientras los autónomos regularizan cada euro que ganan, el PSOE se llena los bolsillos de sobres", ha lamentado Repullo recordando que por eso "la Guardia Civil y los juzgados ya están investigando de dónde sale ese dinero en efectivo".

Por ello, le ha preguntado: "¿Usted lo sabe, señora Montero? Como lo ve tan normal, ¿qué más sabe?". Ante todo, eso, el secretario general del PP de Andalucía ha insistido en que "nosotros estamos a otra cosa. No miramos para otro lado, no justificamos lo injustificable. Nosotros trabajamos con transparencia, con rigor, con responsabilidad".

"Nosotros enfrentamos los problemas, no los escondemos", ha seguido afirmando en este sentido, de manera que "cuando nos equivocamos, se dice. Cuando cometemos errores, los corregimos y los explicamos a la ciudadanía".