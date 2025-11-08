Moreno repite al frente del PP-A con un apoyo del 99,95%: "Me dejaré la piel por la mayoría de la estabilidad"

Juanma Moreno ha sido reelegido este sábado en el 17 Congreso Regional del PP-A celebrado en Sevilla como presidente del partido, con un respaldo del 99,95 por ciento de los votos - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moreno ha sido elegido por cuarta vez en un congreso presidente del PP andaluz, cargo al que llegó por primera vez en el año 2014.

En el 16 Congreso del PP-A, celebrado en noviembre de 2021 en Granada, Moreno fue reelegido presidente del partido con el 98,98 por ciento de los votos emitidos.

Tras dar a conocer la presidenta del congreso, María del Mar Vázquez, el porcentaje de apoyo logrado por Moreno, éste ha querido dejar claro que el PP-A va a ganar las próximas elecciones autonómicas: "Me siento tan honrado que os prometo que me dejaré una vez más la piel para que este partido vuelva a ser la primera fuerza y tenga la mayoría de la estabilidad suficiente para todos los andaluces".

"Me dejaré la vida por cumplir con ese objetivo. Os lo merecéis vosotros y se lo merecen los andaluces", ha sentenciado Moreno para quien el resultado de su reelección como presidente del PP-A "es el apoyo de toda la militancia, de los cuadros intermedios, a que sigamos trabajando para alcanzar la mayoría de la estabilidad".

Ha advertido de que por delante va a haber "meses complicados, de dificultades y donde nos van a hacer la zancadilla y los que saben jugar sucio van a jugar sucio": "Pues digo una cosa, frente a ello, nosotros con nuestra dignidad, nuestro respeto y nuestra educación, así todo el tiempo, que es lo que valoran y quieren los andaluces".

"Me siento orgulloso de presidir un partido como este, con tanta buena gente que quiere lo mejor para Andalucía y para España", ha dicho.

A las 10,00 horas de este domingo se reunirá el nuevo Comité Ejecutivo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde se está desarrollando el cónclave popular. A las 11,00 horas, Juanma Moreno y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurarán con sus intervenciones el 17 Congreso andaluz.