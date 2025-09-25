El PP subraya que la nueva PAC "puede hacer perder a Granada unos 400 millones de euros"

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha indicado este jueves que la nueva Política Agraria Común (PAC) "puede hacer perder a Granada unos 400 millones de euros y 2.500 millones en Andalucía" por lo que ha exigido "rigor y contundencia al Gobierno de España en defensa de los intereses" del territorio.

La parlamentaria granadina Celia Santiago ha subrayado en una nota de prensa sobre este asunto la llamada a la unidad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, frente "al recorte de la PAC" que se está debatiendo en Europa, "y en la que Andalucía se juega mucho".

Santiago ha denunciado "el impacto devastador que supondría para el campo granadino la propuesta de la nueva PAC", que contempla un recorte de 15.000 millones de euros para España y 2.500 millones para Andalucía. "Los agricultores y ganaderos de nuestra provincia pueden perder unos 400 millones de euros, y ahí es donde deberían estar Sánchez y el ministro Planas, defendiendo a nuestro campo y bloqueando la propuesta de la Comisión", ha señalado.

"Exigimos rigor y contundencia al Gobierno de España en defensa de los intereses del sector primario de nuestra tierra; es la hora de dar la cara por Andalucía", ha apuntado la parlamentaria. "Desgraciadamente, los precedentes no son muy esperanzadores, ya que Andalucía perdió 600 millones de euros en el marco 2023-2027, que para la provincia de Granada supusieron 80 millones de euros menos, por la nefasta negociación de Planas".

La parlamentaria ha subrayado la necesidad de una agricultura más competitiva que contemple la figura del agricultor activo, que mantenga las ayudas acopladas, simplifique los ecorregímenes y los convierta en voluntarios e incentivados. "Reivindicamos una PAC con un presupuesto independiente y solidario, no un fondo único ni un recorte del 22 por ciento que castiga a los profesionales del campo", ha puntualizado.

"Andalucía es la primera potencia agrícola de España, perfectamente representada en Bruselas por la voz de Carmen Crespo, que ha defendido en su informe un no rotundo a los recortes de la PAC", ha afirmado. "Merecemos una mejor financiación que genere empleo y oportunidades", ha afirmado Santiago.