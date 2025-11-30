PP-A "se suma" a la concentración de Madrid para reclamar un cambio "frente a corrupción y deterioro del sanchismo"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, este domingo en declaraciones a los medios en Madrid durante la concentración convocada por su partido tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. - PP-A

MADRID/SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, quien ha encabezado este domingo en Madrid la delegación andaluza que se ha desplazado hasta allí para participar en la concentración cívica convocada por el Partido Popular, ha asegurado que que "hoy el PP de Andalucía se suma a miles de españoles en Madrid para exigir un cambio frente a la corrupción y el deterioro institucional del sanchismo".

Repullo ha considerado que "España no puede seguir con un presidente rodeado de casos de corrupción", según una nota de este partido, mientras ha reivindicado que "la asistencia de miles de ciudadanos evidencia la voluntad de una mayoría social que desea un país centrado en la ejemplaridad, en la igualdad entre territorios y en la estabilidad".

Tras poner de manifiesto la relevancia de este acto en Madrid por la asistencia de 80.000 personas, el secretario general del PP andaluz ha señalado que "las familias, los jóvenes y los autónomos no pueden seguir pagando el precio del desgobierno", al tiempo que ha lamentado que "el país afronta incertidumbres y falta de respuestas".

Ha reclamado Repullo la necesidad de tener un Gobierno que le de prioridad a las personas. "Queremos un Gobierno que piense más en la gente que en sus propios problemas judiciales, que hable de empleo, del campo andaluz, de autónomos y de oportunidades para nuestros jóvenes", ha asegurado en este sentido.

"Andalucía necesita un Gobierno de España que se responsabilice de las cuestiones que realmente son importantes para los andaluces, pero nos han enviado a Montero, la ministra que mantiene a los corruptos donde no debieron estar nunca y que no apuesta ni por la solidaridad ni por la igualdad, lo que castiga a los andaluces de manera muy importante", ha criticado el secretario general del PP andaluz sobre el liderazgo de los socialistas andaluces en manos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Ha señalado Repullo "el cansancio de los andaluces ante un Gobierno que no gobierna, ante un país que no funciona y ante un presidente que ataca a Andalucía", ya que ha esgrimido en este sentido que "estamos cansados de trenes parados, de que no se invierta porque María Jesús Montero es incapaz de aprobar unos presupuestos y de ser rehenes del independentismo mientras mantiene infrafinanciada a Andalucía".

Frente a este escenario que ofrece el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha sostenido que el PP andaluz "representa una alternativa preparada para ofrecer oportunidades, cohesión territorial y un proyecto de país basado en la transparencia y el futuro compartido".

"El Partido Popular está listo para abrir un tiempo político basado en la ejemplaridad, la igualdad entre territorios y la estabilidad", ha sostenido en ese sentido.

Ha subrayado el número dos del PP andaluz sobre el significado de la concentración convocada en Madrid que "esto que ven es la democracia: ciudadanos libres movilizados a favor de la dignidad, de las instituciones, de la transparencia y del futuro de nuestro país y de Andalucía".

Ha destacado "la energía cívica mostrada en la concentración y la voluntad común de apostar por la gestión útil, la responsabilidad y la regeneración institucional" y ha concluido que la movilización de este domingo es "un grito de dignidad, de hartazgo y de responsabilidad democrática en defensa de España y de Andalucía".