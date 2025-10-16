PP tacha de "inadmisible" que la Diputación de Jaén no participe en el Proyecto de Inclusión Sociofamiliar POPI

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha tachado de "inadmisible" que el equipo de gobierno socialista no haya concurrido al Proyecto de Inclusión Sociofamiliar (POPI), lo que ha dejado a la provincia como "la única de las ocho andaluzas sin este acompañamiento a familias vulnerables con menores en situación de absentismo y fracaso escolar".

La diputada provincial María Jesús Arrabal ha señalado en un comunicado que se trata de un "auténtico escándalo" y ha incidido en que la Diputación "ha renunciado a 1,5 millones de euros destinados a reforzar la inclusión sociofamiliar en toda la provincia".

"Mientras otras diputaciones han aprovechado esta oportunidad para apoyar a las familias más necesitadas, en Jaén el PSOE ha preferido mirar hacia otro lado y dejar a miles de menores sin la ayuda que merecen", ha dicho la diputada popular.

Arrabal ha subrayado que esta renuncia "no es un error administrativo ni un problema de plazos porque a todas las provincias les ha dado tiempo a presentarse y ejecutar los proyectos menos a Jaén", sino que es "una muestra más de la desidia y la falta de compromiso real del equipo de gobierno socialista con la cohesión social en nuestra tierra".

Para la diputada, "es intolerable que se presuma de políticas sociales mientras se rechazan fondos europeos que estaban listos para llegar a las familias jiennenses que más lo necesitan y lo peor es que no es la primera vez que pasa, ya hemos visto cómo otros años han renunciado al Plan Corresponsables y a otras ayudas".

Por ello, ha exigido "explicaciones inmediatas" al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, al que ha reclamado que "de una vez gobierne pensando en los jiennenses y no en los intereses partidistas".

"El Partido Socialista ha dejado a Jaén sola, aislada y con menos recursos en un ámbito tan sensible como es el apoyo a familias con menores en riesgo de exclusión. Es una irresponsabilidad imperdonable que tendrá consecuencias directas en la vida de muchos niños y niñas de nuestra provincia", ha remarcado Arrabal.

Frente a ello, la diputada ha resaltado "el compromiso firme con las familias vulnerables del Gobierno andaluz", que "financia la mayoría de las políticas sociales que gestiona la Administración provincial". A ello le ha sumado que la Consejería de Inclusión Social trabaja actualmente en doce zonas desfavorecidas de la provincia a través de la estrategia Eracis+, con una inversión de más de 18 millones de euros para el periodo 2024-2028.