El PP valora los 63 millones de euros que la Junta destina en 2026 a infraestructuras hidráulicas en Córdoba

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP de Córdoba y parlamentaria autonómica, Araceli Cabello, ha calificado como "positivos" los más 63 millones de euros que los presupuestos andaluces de 2026 contemplan para infraestructuras hidráulicas en la provincia.

"El gobierno de Juanma Moreno está llevando a cabo una auténtica revolución verde, apostando por nuestro medio rural, por el sector primario, impulsando y ejecutando infraestructuras del agua que llevaban años prometidas por el PSOE y esperando", ha resaltado la popular en una visita a Pozoblanco, donde ha subrayado que "ahora Córdoba avanza también en cuanto a depuración de aguas y control de los recursos hídricos".

Según ha expuesto Cabello, "la política de agua de Juanma Moreno funciona", y la ha calificado como "una absoluta prioridad para el Gobierno andaluz, que ha conseguido transformar por completo el mapa de depuración de Andalucía y de la provincia".

Así, ha recordado que "en 2018 el PSOE había hecho una inversión pública en materia de agua de 29,3 millones de euros". "Frente a eso, el PP a septiembre de 2025 ha multiplicado esa cantidad por siete, llegando a los 196 millones de euros", ha defendido.

Cabello ha recordado "las numerosas actuaciones que se han llevado a cabo en la provincia desde 2019 en materia de agua, y también el cambio en el modelo de gestión del agua que tenía el PSOE". "Si hablamos de ejecución del canon del agua, los datos son contundentes, en septiembre de 2018 el PSOE había ejecutado 12,5 millones de euros, mientras que a fecha de septiembre de 2025 el gobierno de Juanma Moreno ha ejecutado 157 millones, lo que significa multiplicar por 12 la cantidad ejecutada por los gobiernos socialistas", ha asegurado.

"LOS MÁS ALTOS Y SOCIALES"

La secretaria general del PP cordobés ha valorado el proyecto de Presupuestos andaluces para 2026, "los más altos y sociales de la historia, que tienen un montante de 523 millones de euros en inversión para la provincia de Córdoba.

De ellos, ha destacado los más de 63 millones de euros que se destinan a políticas de agua para actuaciones en 14 EDAR de la provincia, "once millones más que en el año 2025". "Las cuentas andaluzas para 2026 del gobierno de Juanma Moreno apuestan por el sector primario, por el mundo rural y por una gestión moderna y eficiente del agua, el bien más importante que disponemos", ha afirmado.

En este sentido, Cabello se ha referido a las obras que se llevan a cabo en la estación depuradora de Pozoblanco, "que están en ejecución desde hace meses y que se verá concluidas, según anunció el propio consejero en sede parlamentaria la semana pasada, en el mes de diciembre", de manera que los presupuestos autonómicos contemplan una partida de 654.000 euros para concluir con éxito esta actuación.

"El gobierno de Juanma Moreno ofrece soluciones, inversiones y políticas eficaces que se hacen realidad, como es la actuación en esta EDAR de Pozoblanco", ha dicho, para destacar que "Andalucía y Córdoba avanzan con la revolución verde de Juanma Moreno".