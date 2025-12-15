El PP valora las cuentas de la Junta con 160 millones para agricultura, ganadería, desarrollo rural y agua en Córdoba

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello. - PP

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha valorado este lunes los presupuestos andaluces para 2026, que "son una de las herramientas más importantes que tiene el gobierno de Juanma Moreno para seguir avanzando, y que esta semana culminará su trámite parlamentario", en este caso con 160 millones de euros para agricultura, ganadería, desarrollo rural y agua en la provincia, "con una apuesta clara y rotunda de la Junta por el sector primario y por una gestión moderna y eficiente del agua".

Así lo ha asegurado la popular en una rueda de prensa, en la que ha elogiado estas cuentas "desde la apuesta por el sector agrícola y ganadero muy importante en Córdoba, teniendo en cuenta el carácter eminentemente agrario que tiene nuestra provincia", a la vez que ha remarcado las cuantías destinadas agricultura, ganadería, desarrollo rural y agua, de modo que "la provincia destaca por el compromiso del Gobierno andaluz en estos presupuestos que cuentan con 27 millones de euros más que el ejercicio anterior en esta materia".

Cabello ha destacado "la apuesta por las necesidades y demandas del campo, donde hay una alta inversión en todo lo que el capítulo de agua, tanto en abastecimiento como en depuración, además de dar un impulso especial a modernización y al relevo generacional".

"Los gobiernos demuestran su compromiso a través de los presupuestos y esos 160 millones que vendrán a la provincia en el año 2026 se desgranan en partidas tan importantes como los 63 millones en materia de agua, que irán destinados a obras y proyectos relacionados con abastecimiento y también a seguir completando el mapa de la depuración de nuestra provincia, con 14 estaciones depuradoras y de agrupación de vertidos que verán culminada o avanzada esa obra en el año 2026", ha dicho.

La parlamentaria autonómica también ha subrayado "la apuesta por la modernización y el relevo generacional, al que destinan hasta 33 millones de euros para impulso a la explotación, mejora de maquinaria, mejora en las instalaciones y, por supuesto, a seguir ayudando a los jóvenes y mujeres que quieren incorporarse al mundo agrario, tanto en agricultura como en ganadería".

Igualmente, Cabello ha destacado la sanidad y bienestar animal, "línea fundamental para este Gobierno andaluz, sin dejar de pensar en el desarrollo rural, de nuestros pueblos, impulsando y apoyando el desarrollo de proyectos empresariales que van llegando a nuestros pueblos con 10,2 millones de euros".

"Apostamos también por la sostenibilidad, por la biodiversidad y por la agricultura ecológica, con 40,8 millones de euros por los compromisos agroambientales que tenemos de la mano con los agricultores y ganaderos", ha afirmado.

Y ha mencionado la ayuda de 12,3 millones de euros que irán destinados a transformación y comercialización de productos agrícolas, "con especial interés y poniendo mucho hincapié en las denominaciones de origen protegidas que tenemos en la provincia", ha indicado.