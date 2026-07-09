PP valora el fin del pacto PSOE-IU en La Zubia (Granada) después de "tres años de nefasta gestión"

El portavoz del PP de La Zubia (Granada), Ángel Balderas. - PP

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de La Zubia (Granada), Ángel Balderas, ha valorado este jueves el fin del pacto PSOE-IU en el municipio "después de tres años de engaño y nefasta gestión que están pagando los vecinos" y ha opinado que "hoy comienza la cuenta atrás para el cambio".

Para el portavoz popular esta noticia "no es ninguna sorpresa, solo la crónica de una muerte anunciada", pues, según ha dicho, "este equipo de gobierno no ha funcionado nunca, ha sido incapaz de aprobar presupuestos desde 2024 y lo único que deja son tres años de engaño y una nefasta gestión que están pagando los vecinos de nuestro pueblo".

"Solo un gobierno del PP puede relanzar La Zubia y explotar todo el potencial y las oportunidades que nos ha negado Puri López desde que es alcaldesa", ha asegurado Balderas, quien ha añadido que su partido seguirá "trabajando con más determinación para hacer posible el cambio que La Zubia necesita".