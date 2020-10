PP-A ve "muy al límite" los plazos para aprobar el Presupuesto antes de fin de año pero insiste en la voluntad de Junta

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha asumido que los plazos para que el Presupuesto andaluz para el 2021 pueda aprobarse en el Parlamento antes de que termine el presente año están "muy al límite", si bien ha insistido en que la voluntad de la Junta es poder aprobarlos en tiempo y forma, para lo que ha pedido al PSOE-A que "se sume al diálogo".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha advertido de que "la discrepancia es legítima, pero no tanto la crispación, y muchos menos el no querer dialogar, algo que simplemente no se entiende".

"El Gobierno de Andalucía y los partidos que lo sostenemos tenemos la responsabilidad de ofrecer diálogo, como estamos haciendo", lo que se suma a la "responsabilidad que también tiene la oposición de coger el guante del diálogo".

Y es que, como ha apuntado el 'popular', "afrontamos unos presupuestos que son claves para hacer posible la recuperación de Andalucía tras la crisis que está creando la Covid, y por eso se hace particularmente importante el diálogo, más que nunca".

En cuanto a los plazos, Nieto ha explicado que, en virtud del Reglamento de la Cámara autonómica, hay un límite temporal para que comiencen su tramitación parlamentaria y puedan ser aprobados por el Pleno antes del 31 de diciembre, "y vamos muy justos" aunque "seguiremos intentando que el Presupuesto se apruebe" antes de esa fecha.

Ha explicado que uno de los motivos por los que no se hayan presentado aún es "la ausencia de información del Ministerio de Hacienda sobre la envolvente financiera, el techo de gasto y los datos que son esenciales para que las comunidades puedan elaborar su presupuesto".

Y también ha indicado que desde la Junta "de verdad" se creen el ofrecimiento de diálogo expresado por el PSOE-A, "y estamos pendientes de concretar las reuniones que están pendientes con el PSOE-A y con Adelante Andalucía para que se sumen al diálogo de los presupuestos".

No obstante, lamenta que estos grupos "piden una información que no se puede tener hasta que no publique el Ministerio los datos globales y, en definitiva, es la pescadilla que se muerde la cola". "Es una situación un poco incómoda que nos gustaría superar y que está evidentemente poniendo muy al límite los plazos de aprobación del presupuesto", ha agregado José Antonio Nieto.

En cualquier caso, el portavoz del PP-A ha señalado que si no pueden aprobarse las cuentas antes del 31 de diciembre, "tenemos la herramienta de la prórroga temporal hasta que se aprueben y podría habilitarse el mes de enero, que saben que es un mes inhábil". "Buscaríamos la manera de ganar tiempo para que pudiéramos tener el presupuesto en vigor lo antes posible", ha zanjado.