PP-A ve la situación de Andalucía "distinta" a la de Extremadura y confía en revalidar una mayoría "suficiente"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha considerado este martes que la situación, desde el punto de vista electoral, de Andalucía es "distinta" a la de Extremadura, y ha confiado en que el partido revalide la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2026.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Antonio Repullo ha valorado el resultado obtenido por el PP en las elecciones de Extremadura del pasado domingo, con María Guardiola al frente. "El PP se ha dedicado a solucionar problemas y eso ha sido lo que le ha posicionado en ese resultado histórico en una comunidad autónoma donde históricamente no hemos tenido nunca ese apoyo", ha apuntado.

Pese a no haber logrado la mayoría absoluta en Extremadura, Repullo ha considerado que el PP depende "menos" de Vox, partido que ha obtenido el mayor crecimiento en los comicios del domingo.

Frente a la falta de mayorías absolutas en otras comunidades, Antonio Repullo ha señalado que, en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno cuenta con "mayoría suficiente" y está dispuesto a llegar a "acuerdos con todos los partidos políticos", aunque no sean "determinantes para la gobernabilidad o para sacar adelante unos presupuestos".

Ha señalado que el PP-A quiere "seguir avanzando en la relación con todos los partidos, pese a tener esa mayoría holgada que nos permite tener un gobierno con estabilidad y que pueda lanzar a Andalucía hacia adelante con todos los proyectos que se ponen en marcha en todas las consejerías".

En cuanto a las expectativas de cara a las elecciones autonómicas que tocan en junio de 2026, Repullo cree que hay "grandes diferencias" entre lo que ha pasado en Extremadura y lo que puede pasar en Andalucía, donde el PP-A ya cuenta con la mayoría absoluta.

En su opinión, la "inercia que tiene Andalucía es muy positiva", donde los ciudadanos lo que quieren es "mantener un gobierno estable, serio, y que se preocupe por los intereses" de esta comunidad y la "única opción es el Partido Popular".