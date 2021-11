PP-A: Vox debe pensar si quiere "seguir siendo útil y PSOE-A tiene ocasión de demostrar que no es sucursal de Sánchez"

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado este jueves, en relación con los Presupuestos andaluces para 2022 que ayer aprobó el Gobierno autonómico, que Vox tiene que pensar si quiere seguir "siendo útil" y el PSOE-A tiene una "oportunidad de demostrar que no es una sucursal" de Pedro Sánchez si apoya las cuentas del próximo ejercicio.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la secretaria general del PP andaluz, Loles López, quien ha querido dejar claro que su partido va a tener "la mano tendida hasta el final" y va "a negociar hasta el final" para lograr un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos.

Ha advertido de que decir no a las cuentas "históricas" del próximo año es decir no a mejorar los servicios públicos esenciales, al apoyo al empleo joven o a seguir apostando por Andalucía. "Espero que todos los partidos piensen que esto no va de ideologías, sino de Andalucía", ha apuntado.

En este sentido, Loles López ha considerado que Vox, que apoyó los tres presupuestos anteriores, debería pensar ahora si "quiere seguir siendo útil", mientras que el principal partido de la oposición, el PSOE-A, tiene una "oportunidad de demostrar que no es una sucursal" de Pedro Sánchez, sino que "esta tierra realmente le importa".

Loles López ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno ha elaborado para 2022 unos presupuestos "históricos y expansivos" que suman 3.628 millones más que el presente ejercicio, alcanzando una cifra de 43.816 millones, y el 60% del gasto no financiero "va destinado a los servicios que son esenciales para los andaluces", un total de 23.585 millones.

Por ello, López ha asegurado que "decir que no a estos presupuestos es decir que no a mejorar la sanidad, la educación, la dependencia, la inversión pública y el empleo joven". Ha enfatizado que con estas cuentas el Gobierno de Juanma Moreno supera el reto histórico de los anteriores presupuestos donde se alcanzaron unas inversiones del 7% y del 5% del PIB para sanidad y educación respectivamente, y que en esta ocasión ascienden al 7,4% y al 5,5% del PIB, que suponen 1.128 millones más para la primera y 618,9 millones más para

la segunda respecto al anterior ejercicio.

Además, según ha apuntado, "en lo que va de legislatura, el presupuesto sanitario lleva ya 3.100 millones más que el último presupuesto del PSOE", mientras que educación

lleva también "1.800 millones más y casi 5.000 docentes más". "Nuestras prioridades se reflejan en los presupuestos", ha manifestado, y por eso la dependencia también suma 221,4 millones más hasta alcanzar 1.635,2 millones de euros", ha apuntado.

López ha defendido también la creación de empleo que suponen los esfuerzos presupuestarios contemplados por la Junta para inversión públicas y para fomentar el empleo juvenil. Respecto a la inversión pública ha destacado que crece 1.677,17 hasta alcanzar 5.666,37 millones que servirán para "contribuir a generar puestos de trabajo" con la construcción de centros sanitarios, colegios, carreteras, o caminos rurales.

En cuanto al empleo joven, ha valorado los 120 millones de ayudas para favorecer oportunidades laborales entre los jóvenes andaluces y la partida de 100 millones destinada a fomentar la contratación indefinida de los mismos. Al respecto, ha contrapuesto la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, que "ha dejado a Andalucía fuera de las ayudas para luchar contra el paro juvenil".

También ha destacado la importancia del sector industrial en estos presupuestos con una ayuda de 150 millones y de las obras hidráulicas, que "permitirán terminar 300 depuradores declaradas de interés general y 17 obras de abastecimiento en alta", que supondrá "ejecutar el 100% del canon del agua", la "estafa" del PSOE que cobró durante años sin ser capaz de ejecutarlo.

Asimismo, la secretaria general ha enfatizado también el "municipalismo" al aumentar de nuevo la Patricia en 5 millones de euros después de los ocho años que se llevó congelada con los ejecutivos socialistas.

Preguntada por el hecho de que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, haya denunciado que los Presupuestos andaluces para 2022 "inflan las previsiones de ingresos" con unos "1.000 millones de euros" derivado de "un supuesto fondo Covid que no existe en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año próximo", Loles López ha señalado que esta ministra debería explicar a los andaluces por qué se ha "excluido" a esta comunidad de los fondos estatales para combatir el desempleo juvenil y para luchar contra la exclusión social.

Ha indicado respecto a la partida de 1.000 millones, que si el Gobierno central sigue "castigando" a esta tierra, se imputaría al "déficit" porque hay margen para hacerlo.