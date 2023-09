PP-A y Vox evitan que el Parlamento andaluz rechace el protocolo entre la Junta y la fundación de José Manuel Soto

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) defendida por el Grupo Socialista con la que, entre otras cuestiones, se quería instar a la Junta a denunciar el "protocolo general de actuación" suscrito el 25 de octubre de 2022 con la Fundación Destino Rocío, presidida por el cantante José Manuel Soto.

La proposición no de ley se ha debatido este jueves en el seno de dicha comisión parlamentaria, y no ha salido aprobada al contar con once votos en contra --de diputados de PP-A y Vox--, frente a seis votos a favor procedentes de representantes del PSOE-A y Por Andalucía.

La iniciativa socialista objeto de debate, consultada por Europa Press, planteaba, de entrada, que el Parlamento instase al Gobierno de la Junta a que procediese "a la denuncia del protocolo general de actuación suscrito el 25 de octubre de 2022 con la Fundación Destino Rocío, conforme a lo dispuesto en la estipulación cuarta del mismo, por el daño a la imagen de Andalucía y a los valores de nuestro Estatuto, con devolución de las cantidades que se hayan podido percibir al amparo del mismo".

De igual modo, el PSOE-A quería con esta PNL que el Parlamento instase al Gobierno de la Junta a que "inicie los trámites para la revocación de la subvención nominativa concedida a la Fundación Destino Rocío para gastos de funcionamiento, al entender que no existe justificación para tal desembolso, ni con la misma se atiende en este momento a ningún interés general de Andalucía".

Un tercer y último punto de la iniciativa proponía que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a que "el proyecto 'Caminos del Rocío' se diseñe y desarrolle a través de instrumentos o instituciones públicas en la que, junto a la Junta de Andalucía, tengan representación las entidades locales, que puedan tener interés en participar en el mismo, sin perjuicio de la colaboración de aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro que quieran apoyar el proyecto, pero sin necesidad de que el mismo tenga que ser dirigido por ninguna entidad privada".

ARGUMENTACIÓN DEL PSOE-A

La parlamentaria del PSOE-A Irene García se ha encargado en la comisión de la defensa de esta iniciativa que parte del protocolo general de actuación suscrito el 25 de octubre de 2022 entre el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, con José Manuel Soto "en nombre y representación de la Fundación Destino Rocío, en su calidad de presidente de su patronato", para "sentar las bases para el establecimiento de una estrecha colaboración entre la comunidad autónoma de Andalucía y la Fundación Destino Rocío para la realización de actuaciones conjuntas que permitan el desarrollo del proyecto denominados 'Senderos del Rocío'".

En la exposición de motivos de esta PNL, el Grupo Socialista critica la "evidente inconcreción del protocolo, del que no se derivaba obligación alguna para ninguna de las partes y que solo establecía una mera declaración de intenciones de colaboración futura", al tiempo que pone el foco en la "subvención nominativa iniciada de oficio" por la Consejería de la Presidencia, e incluida en la Ley del Presupuesto de la Junta para 2023, en beneficio de la Fundación Destino Rocío para gastos de funcionamiento para el ejercicio presupuestario de este año, por un importe de 275.000 euros.

Desde el PSOE-A han subrayado además que, al margen de esa subvención, la Junta también realizó "un contrato menor por importe de 14.762 euros --IVA incluido-- para el diseño técnico del proyecto 'Caminos del Rocío'", pese a que "de la referida Fundación 'Destino Rocío' no se conoce otra actividad pública que la presentación, el 2 de febrero de 2023, del proyecto 'Destino Rocío', con la participación tanto del presidente de la Junta de Andalucía como del consejero de la Presidencia, entre otros altos cargos".

"Necesariamente ha de cuestionarse qué sentido tiene subvencionar los gastos de funcionamiento de una fundación privada, de una manera tan importante, cuando la misma carece de actividad conocida y al mismo tiempo se está contratando y pagando el diseño técnico del proyecto 'Caminos del Rocío', que se supone era la actividad que dicha fundación iba a realizar y para la que se concedía la subvención", ha advertido el PSOE-A con la presentación de esta iniciativa.

Además, el Grupo Socialista alude en la exposición de motivos de la misma a "la polémica surgida en torno a la figura" de José Manuel Soto, que "este verano ha sido noticia con amplia repercusión" por su "intervención pública en redes sociales en la que faltaba gravemente al respeto e insultaba a aquellas personas que, en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio, votaron al PSOE".

Para el PSOE-A, "vincular la imagen institucional de Andalucía con una entidad presidida y representada por una persona con este comportamiento es absolutamente inaceptable, máxime cuando lo que se pretende precisamente es 'el desarrollo, proyección, difusión y fomento de la imagen de Andalucía, así como de sus valores'".