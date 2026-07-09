Precintado un local de comida rápida en Granada: insectos, carne sin etiquetar y droga en la trastienda

Dinero y droga oculta en un local de comida rápida en Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha precintado un local de comida rápida en el distrito Genil donde los propietarios ocultaban una plantación de marihuana y numerosas drogas en la trastienda, custodiada por un perro de raza potencialmente peligrosa.

La intervención se produjo en torno a las diez de la noche de este pasado miércoles; la unidad de Medio Ambiente del cuerpo estaba inspeccionando un establecimiento de comida rápida por posibles deficiencias higiénico-sanitarias.

Los agentes encontraron en la zona de preparación de comida y atención al cliente insectos, carnes y salsas sin etiquetar, frigoríficos apagados y aceite de freidoras completamente degradado, según ha detallado la Policía Local a través de sus redes sociales.

Cuando la unidad quiso realizar la inspección de la parte oculta al público, al acceder a la trastienda se encontraron con un perro de raza potencialmente peligrosa que se encontraba franqueando la puerta de una habitación en la que había botes con algo verde.

Tras pedir a una empleada que sacara al perro, se comprobó que en su interior contenían un total de 690 gramos de marihuana. Los agentes solicitaron el apoyo de una unidad de Intervención y hallaron un cultivo de 88 plantas de marihuana, un enganche ilegal a la luz, más de 80 gramos de cocaína; MDMA, metanfetaminas, balanzas de precisión y aproximadamente 7.000 euros en efectivo.

El responsable del establecimiento fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico; y el local quedó precintado.