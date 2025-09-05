El precio de la vivienda libre sube un 13,6% en Andalucía en el segundo trimestre, 0,9 puntos más que la media nacional

MADRID/SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre creció un 13,6% en el segundo trimestre de este año 2025 en relación con el mismo periodo de 2024, una subida que es así 0,9 puntos superior a la registrada de media en España, que ha sido del 12,7%, su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes y consultado por Europa Press.

Andalucía ha sido así una de las comunidades autónomas en la que más ha subido el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre del año, empatada en cuarto lugar con Castilla y León, y sólo por detrás de Murcia, con un alza del 14,6%; Aragón y La Rioja (+13,7%), mientras que inmediatamente por detrás del alza en Andalucía se ha situado el incremento registrado en Asturias, que elevó sus precios un 13,5% en relación al segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre por comunidades autónomas se dieron en Cantabria (+10,8%), Castilla-La Mancha (+11,3%); Canarias y Cataluña (+11,6%), y Baleares (+11,7%).

A nivel nacional, con la subida del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 15,8% interanual en el segundo trimestre en Andalucía, 3,7 puntos que la media nacional, que ha experimentado un incremento del 12,1% en dicho periodo de tiempo, una décima menos que en el trimestre anterior.

Por su parte, el precio de la vivienda usada aumentó un 13,2% en Andalucía, una subida también superior a la registrada a nivel nacional, que ha sido del 12,8%, cifra medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

SUBIDA DEL 3,9% EN TASA TRIMESTRAL, POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

En tasa trimestral --segundo trimestre sobre primer trimestre--, el precio de la vivienda libre aumentó en Andalucía un 3,9%, una décima menos que a nivel nacional, donde se ha registrado una subida del 4%, medio punto superior a la del trimestre anterior y la más elevada desde el segundo trimestre de 2015, cuando repuntó un 4,2%.

Con la subida registrada entre abril y junio, el precio de la vivienda libre encadena en España seis trimestres consecutivos de alzas.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 2,6% trimestral tanto en Andalucía como de media nacional, frente al incremento del 5,5% del trimestre anterior.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 4,1% en Andalucía en comparación con el primer trimestre del año, una décima menos que en el conjunto de España, donde se ha registrado un incremento del 4,2% en comparación con el primer trimestre del año, tasa un punto superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre de 2015, cuando el precio subió un 4,6% trimestral.