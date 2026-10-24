El Premio de Relatos sobre Olivar bate récord en su novena edición con 478 textos de autores de 26 países

Cartel del IX Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo. - MQC

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, convocado por Ferias Jaén con la organización de la Asociación Cultural Másquecuentos (MQC), ha batido récord en su novena edición con 478 cuentos enviados por autores de 26 países.

Supera así los números del año pasado, cuando recibió 426 textos provenientes de 21 países, y "ratifica la progresión ascendente de este premio", según ha informado la organización. Y ello, pese a que se ha limitado en las tres últimas ediciones la participación a un relato por persona y cada una de las dos categorías (relato corto y microrrelato)

La destacada participación de concursantes y la diversidad de su origen geográfico certifican "la gran repercusión y dimensión lograda por esta convocatoria literaria, única del mundo en el género del relato corto dedicado al mundo oleícola" y dotada con 3.600 euros repartidos en nueve galardones.

En concreto, 124 escritores proceden del extranjero: Argentina, Perú, Colombia, Chile, México, Uruguay, Cuba, Venezuela, Brasil, Portugal, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Reino Unido, Irlanda, Guatemala, Andorra, Países Bajos, Francia, Costa Rica, Bolivia, Puerto Rico, Alemania, Estados Unidos y Bélgica.

Los restantes trabajos han llegado desde prácticamente todo el territorio de España, dado que se han presentado autores de 16 comunidades autónomas (todas menos las Islas Baleares) y 48 provincias, todas menos Baleares, Girona, Soria y Melilla.

Una vez concluido el plazo para presentar obras, ya está abierta hasta el próximo 6 de noviembre la votación popular que permitirá a los internautas conceder los dos premios del público, el primero dotado con 400 euros y el segundo con 200. En ella toman parte los 443 cuentos que el comité de lectura ha decidido que pasen la primera fase y se publiquen en www.masquecuentos.es, donde se realiza también la votación.

Además de conceder los galardones del público, permitirá que los diez relatos más votados accedan a la final junto a otros 30 (15 relatos cortos y otros 15 microrrelatos) que ya está seleccionando el comité de lectura de MQC entre los cuentos publicados en el citado portal.

GALARDONES

De esta forma, el jurado deberá elegir durante los meses de noviembre y diciembre entre esos 40 cuentos los dos mejores en las categorías convocadas este año: la de relato corto (dotada con 1.000 para el ganador y 500 euros para el segundo) y la de microrrelato (600 y 400 euros). Los premios del público y del jurado serán compatibles, de modo que un mismo relato podrá obtener una distinción en ambas categorías.

Asimismo, se otorgará un premio especial al texto que mejor promocione alguna de las múltiples bondades positivas del AOVE (300 euros), un cuento que se valorará que pueda ser el punto de partida para la grabación de un cortometraje. También habrá un galardón a la mejor imagen original presentada para acompañar a los relatos publicados (dotación de 200 euros) y un reconocimiento por parte de la RTVA al mejor cuento escrito por un autor nacido o residente en Andalucía.

A ello se unirá el disfrute de una experiencia turística en la provincia de Jaén (en el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda) para los premiados en cada una de las modalidades establecidas, las botellas de AOVE Puerta de Las Villas que reciben todos los ganadores y una degustación de productos con el sello Degusta Jaén.

JURADO

El jurado está presidido por el escritor Salvador Compán e integrado por el gerente de la editorial Madara, José Madero; los ganadores del premio del jurado de la anterior edición, Benedicto Martínez y Joaquín Ortiz; y el director territorial de Canal Sur RTV en Jaén, Lorenzo Canales, o la persona en quien delegue.

El IX Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, Autelec Tecnología, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de la provincia de Jaén, la SCA San Vicente de Mogón, Gráficas La Paz, la IGP Aceite de Jaén y el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda.

En el certamen colaboran, además, la empresa Love AOVE, la Asociación Española de Municipios del Olivo, la Diputación y su sello de calidad Degusta Jaén, la RTVA, la editorial Madara y el Hotel Rosaleda de Don Pedro de Úbeda.