Prenden fuego a la puerta de la vivienda de un concejal de Peligros (Granada)

PELIGROS (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Peligros (Granada) ha informado del acto vandálico ocurrido la noche del jueves en la localidad, donde alguien prendió fuego a la puerta de la vivienda de un concejal del Ayuntamiento.

El consistorio ha condenado a través de las redes sociales "de manera firme y rotunda" estos hechos, que ha calificado de "muy graves" por entender que atentan contra la seguridad de las personas y contra los principios básicos de convivencia democrática.

"La discrepancia política o personal nunca puede justificar la violencia, la intimidación ni el odio", advierten desde el consistorio, que se congratula de que no haya que lamentar daños personales.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que están investigando lo sucedido para esclarecerlo y depurar responsabilidades.

Desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a la calma, al respeto y a la convivencia, valores que "siempre han definido a nuestro pueblo", agregan, destacando que Peligros "es y seguirá siendo un municipio de diálogo, paz y respeto".