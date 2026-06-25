El presidente de la CEA defiende el trabajo de Garamendi al frente de la CEOE tras anunciar que optará a la reelección

Archivo - El presidente de la CEA; Javier González de Lara, ofrece una rueda de prensa con motivo y antes de la celebración del acto institucional del Día de la Empresa en Andalucía, que organiza la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). (Foto d - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha defendido este jueves que Antonio Garamendi es "un buen presidente" de la patronal CEOE y ha realizado un "trabajo extraordinario de modernización" en dicha organización, después de que éste último haya anunciado que se presentará de nuevo a las elecciones de la patronal para optar a un nuevo mandato al frente de la CEOE.

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se reunirá el próximo miércoles, 1 de julio, con vistas a fijar una fecha para las elecciones que va a celebrar la patronal, que tendrán lugar antes del mes de noviembre, y a las que Garamendi ya ha anunciado que concurrirá para ser reelegido como presidente.

Al hilo de este anuncio, y en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Javier González de Lara, que también es vicepresidente de la CEOE, ha valorado la figura de Garamendi, de quien ha dicho que es "un hombre bastante pragmático" que viene realizando un trabajo "muy serio".

En esa línea, el presidente de la CEA ha señalado que valora "muy positivamente la entrega y el esfuerzo constante de Garamendi por defender los intereses de las empresas, en un contexto muy negativo" además, según ha apostillado antes de opinar también que el presidente de la CEOE ha realizado "un trabajo extraordinario de modernización" de la citada organización empresarial.

Por otro lado, González de Lara ha señalado que él es "un vicepresidente más" de la CEOE, que en su caso está "representando a Andalucía", y en esa línea ha indicado que para él es "un orgullo que la voz de Andalucía se tenga en cuenta", y quiere que "se tenga en cuenta" para trasladar "las inquietudes y los problemas" de esta comunidad autónoma, según ha concluido.