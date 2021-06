Presidente del Comité Europeo de Regiones supervisa en Sevilla el plan de acción con el Centro Común de Investigaciones

Es su primera viaje de trabajo en año y medio, desde el comienzo de la pandemia

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CoR, por sus siglas en inglés), el griego Apostolos Tzitzikostas, ha visitado en la mañana de este martes la sede en Sevilla del Centro Común de Investigación (JRC) para supervisar el plan de acción que mantienen ambas instituciones para fomentar una recuperación hacia una economía verde y digital.

Concretamente, Tzitzikostas ha venido para conocer la iniciativa Estrategias de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad, también conocida como S4 ('Smart Specialisation Strategies for Sustainability'), creada a raíz de la firma de un acuerdo en noviembre de 2020, que representa una actualización del plan S3 y que será llevada a cabo al menos en más de diez regiones europeas de cara.

Tras ser recibido por el director del centro, el español Mikel Landabaso, el presidente del CoR ha resaltado en una intervención en inglés al equipo del centro su satisfacción por estar en persona con ellos. "Lo crean o no, la elección de venir aquí como mi primer viaje oficial después de un año y medio es no por casualidad, sino porque sé que en este sitio, en el corazón de España, vosotros, 400 personas, una de las mejores riendas de gobierno de la UE, estáis haciendo un trabajo fantástico que necesita de hecho ser usado más por la UE, los Estados miembro y espacialmente por las regiones y ciudades", ha destacado.

En su opinión, "son las administraciones locales y regionales las que pueden fomentar y alentar nuestra economía de formas innovadora", y el CoR, el organismo de la UE para comunicarse con los 19.000 municipios y 300 regiones que la forman, puede hacer "que todos estos gobernadores y alcaldes se interesen y entiendan que la especialización inteligente no es algo a largo plazo que no afecta nuestras vidas".

"Estoy básicamente aquí para escucharos", ha subrayado, antes de apuntar que quiere que el CoR y el JRC trabajen más de lo que ya lo hacen. "Esto no es un juego de poder, no es una cuestión de encontrar el dinero porque el dinero existe, es una cuestión de ubicar el dinero en los lugares adecuados, en el momento adecuado, en los asuntos adecuados, esto es de lo que va la especialización inteligente", ha concluido.

Por su parte, Mikel Landabaso ha resaltado que está muy agradecido con su visita porque cree que "Europa debería desarrollarse de abajo a arriba, desde los niveles locales y regionales". "Esa es la esencia de nuestra sociedad", ha apuntado.

Seguidamente, el encargado de financiación, innovación y crecimiento del JRC, Xabier Goenaga, ha explicado la utilidad del plan S4 como herramienta para la recuperación; el miembro de la unidad de economía circular y liderazgo industrial Georgios Chronopoulos ha abordado el proceso de Sevilla y su potencial para apoyar la descarbonización de la industria europea y el encargado de desarrollo urbano y territorial, Alessandro Rainoldi, ha expuesto cómo establecer en las ciudades los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El plan S4 se fundamenta en el marco de trabajo de especialización inteligente preparado con las regiones europeas en 2012. Como destacaron el JRC y el CoR en otro taller de trabajo en abril, la especialización inteligente "tendrá un rol primario en el periodo 2021-2027 como herramienta para apoyar investigación e innovación, y servirá como un elemento pivotador para la recuperación hacia la nueva economía verde y digital".

ACTOS CON JUANMA MORENO Y ESPADAS

Apostolos Tzitzikostas también tiene actos este miércoles en Sevilla, el primero con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), con quien mantiene un diálogo en el marco de las aportaciones que realiza el Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) sobre la Ley Europea del Clima, que el Consejo Europeo aprueba este viernes.

Por la tarde, el presidente del CoR se reúne con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE). Ya el jueves se traslada a la capital de España para reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).

EL COR Y EL JRC

'The European Committee of the Regions' (CoR), el Comité Europeo de las Regiones en español, es un órgano consultivo de la UE, una asamblea para implicar a los representantes políticos locales y regionales de los 27 Estados miembro en el proceso de creación de decisiones de la Comisión Europea y para informarles de las nuevas políticas.

Así pues, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo consultan al CoR en las áreas de políticas que afectan a las administraciones locales y regionales, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la cohesión económica y social, el transporte, la energía y el cambio climático.

'The Joint Research Centre' (JRC), el Centro Común de las Investigaciones en español, trabaja cercanamente con servicios de la Comisión Europea para proveer apoyo socioeconómico y tecnológico para la elaboración, desarrollo, implementación y monitorización de las políticas de la UE.

La sede de Sevilla fue establecida en 1994 con un pequeño grupo de investigadores y hoy en día es la segunda más grande del JRC. Economistas, ingenieros, informáticos y expertos de las ciencias sociales son los perfiles más frecuentes entre las 400 personas que componen su personal y que pertenecen a los siguientes áreas de trabajo: economía circular y digital, economía de la agricultura, del cambio climático, energías renovables y transporte, análisis de la política fiscal, capital humano, empleo y ordenación del territorio.