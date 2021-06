El presidente del Comité de las Regiones ve a Andalucía "pionera" en sostenibilidad y pide "descentralizar" los fondos

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CoR, por sus siglas en inglés), el griego Apostolos Tzitzikostas, ha resaltado este miércoles que Andalucía es "pionera" en desarrollo sostenible, destacado el presupuesto de la Junta para este 2021, que "está ligado a acciones climáticas", y reclamado a los gobiernos nacionales de los Estados miembros de la UE que decidan con las regiones y ciudades el uso de los Fondos Next Generation EU, ya que "la centralización ralentizará la recuperación".

Así se ha pronunciado en un acto con el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, una jornada que ha realizado en Sevilla el Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) con intervenciones presenciales y por videoconferencia sobre la Ley Europea del Clima, la cual aprueba el Consejo Europeo este viernes.

En su intervención en inglés, Tzitzikostas ha destacado que el presupuesto de la Junta establece iniciativas como la promoción del uso de la bicicleta, el uso de la energía renovable para transporte público o de fondos europeos para incrementar la bioeconomía. "Me siento verdaderamente inspirado de ver que el presupuesto de la región está ligado a acciones climáticas", ha afirmado.

Ha subrayado que "hay que actuar ya y rápido" para afrontar el cambio climático y apuntado que por ello el 40% del dinero que España recibirá de los Fondos Next Generation EU es para acciones climáticas, aunque ha lamentado que tenga que ser decidido entre los gobierno nacionales, regionales y locales. "Y digo desafortunadamente porque hoy en día en Europa veo que la vasta mayoría de los gobierno nacionales no implican tanto como debieran a las regiones y ciudades", ha criticado, antes de subrayar que "Europa solo se recuperará cuando las regiones y ciudades lo hagan". "Es tiempo de invertir juntos", ha añadido.

Tzitzikostas, ha dicho que la neutralidad de emisiones climáticas "no es solo posible, sino necesario", y que no será alcanzada en Bruselas, sino "aquí, en las calles de Andalucía", región que, como ha recordado, fue una de las primeras en unirse en 2009 al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. "Vuestro liderazgo, conocimiento y pericia son cruciales para hacer Europa neutral en emisiones climáticas para 2050", ha subrayado.

Por último, ha recordado que Europa empieza en los 19.000 municipios y 300 regiones que la forman y felicitado al EPP por llevar a cabo estas jornadas, que son "un brillante ejemplo de cómo la familia del Partido Popular Europeo hace todo lo posible para tomar responsabilidad en nuestro futuro común".

REVOLUCIÓN VERDE

En su intervención, Juanma Moreno ha resaltado el "enorme esfuerzo" que hacen desde la Junta para luchar contra el cambio climático y las iniciativas que están llevando a cabo para "alcanzar lo más rápido posible" los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los postulados de la Ley Europea del Clima.

En esta lucha contra el cambio climático ha reivindicado también el "papel esencial" de las regiones y la "necesidad de crear conciencia y conductas medioambientales, desde la información y la educación, y dando ejemplo desde las administraciones".

"Ante un desafío de esta envergadura no cabe insumisión ni pasividad, ni mucho menos la inacción, sobre todo cuando hemos roto el falso mito de que el crecimiento económico era incompatible con ser menos contaminante: se puede y se debe crecer económicamente sin contaminar, y lo vamos a hacer", como ha destacado, con políticas sostenibles, creando empleo verde y generando un mejor progreso sin esquilmar los recursos naturales, contribuyendo con todo ello además a frenar la despoblación.

Por esa razón, el presidente de la Junta ha alabado la "visión" de la Unión Europea de "vincular el Pacto Verde con su plan de ayuda para la recuperación tras la pandemia, lo que permitirá multiplicar las inversiones y acelerar la transición a una Europa climáticamente neutra para 2050 o antes", reduciéndose las emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Con ello, Moreno ha resaltado la Revolución Verde emprendida por desde Andalucía, que los populares europeos apoyan como modelo político en la UE, y ha explicado que con ella se hace "una apuesta firme con la que acelerar los cambios necesarios para promover esa urgente transición en términos de sostenibilidad", por la que esta comunidad es "vanguardia".

JORNADA POR EL CLIMA

Titulada 'Diálogos Locales Europeos', la jornada se han desarrollado en tres paneles, dedicados a la Ley Europea del Clima, la contribución del sector agrícola y la Revolución Verde de la Junta de Andalucía.

El acto ha comenzado con una breve intervención de la secretaria general del PP-A, Loles López, quien ha subrayado que "la defensa de lo verde no es patrimonio de nadie, es patrimonio de quien lo lleva a cabo y ese es el gobierno de Juanma Moreno".

"La izquierda siempre intento apropiarse de la bandera de lo verde y sin embargo esos mitos los estamos rompiendo. Este gobierno apuesta, lo escenifica y lo presupuesta en esa Revolución Verde que fue conciliada con el desarrollo económico", ha apuntado.

Además de Moreno, han asistido muchos miembros del PP, entre otros el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; el vicepresidente del grupo del EPP, Esteban González Pons, o la jefa de la delegación española en el EPP y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Publica, Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, Dolors Monserrat.

Asimismo, ha habido representantes de otros ámbitos de la sociedad, como la secretaria general en Andalucía del sindicato CCOO, Nuria López; el de UPA, Cristóbal Cano; el presidente regional de Asaja, Ricardo Sierra, o el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro.

EL COR

'The European Committee of the Regions' (CoR), el Comité Europeo de las Regiones en español, es un órgano consultivo de la UE, una asamblea para implicar a los representantes políticos locales y regionales de los 27 Estados miembro en el proceso de creación de decisiones de la Comisión Europea y para informarles de las nuevas políticas.

Así pues, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo consultan al CoR en las áreas de políticas que afectan a las administraciones locales y regionales, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la cohesión económica y social, el transporte, la energía y el cambio climático.