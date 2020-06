El presidente de la Diputación de Córdoba señala la falta de diálogo de la Junta y el "oportunismo político" de PP y Vox

CÓRDOBA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Antonio Ruiz, ha criticado este jueves, durante su intervención en una webinar sobre la gestión de la crisis del Covid-19, la falta de diálogo de la Junta de Andalucía, además del "oportunismo político" demostrado por PP y Vox, y también por la propia Junta como institución.

En este sentido y en dicha webinar organizada por 'Diario Córdoba', Ruiz ha lamentado que sigue "sin recibir ni una sola llamada" del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, cuando el talante de Ruiz es favorable al consenso, siendo prueba de ello que en la Diputación han "conseguido, por ejemplo, aprobar un presupuesto provincial por unanimidad, cosa que no había ocurrido nunca", y "en el último Pleno de la Diputación hemos aprobado todos los asuntos de gestión por unanimidad".

De hecho, cree "que el camino adecuado es siempre la búsqueda del consenso, con la participación de todas las partes implicadas, pero, por desgracia, en esta crisis del coronavirus hemos echado en falta a la Junta de Andalucía", hasta el punto de que le ha "escrito al presidente de la Junta de Andalucía hasta siete cartas, y solo me contestó a la primera".

En concreto, ha escrito a Juanma Moreno sobre "el tema de las tarjetas monedero, con las cuales no estamos de acuerdo, porque entendemos que es una medida absolutamente insuficiente, pues 26.000 tarjetas de 150 euros para toda Andalucía no parece una medida que realmente cubra las necesidades que habrá en materia social en relación con esta crisis del coronavirus", a lo que se suma que su gestión por entidades privadas "va a suponer un desmantelamiento de los Servicios Sociales", lo que le parece aún "más grave".

También escribió el presidente de la Diputación cordobesa al presidente de la Junta, "al principio" de la crisis sanitaria, "preocupado con el suministro de los equipos de protección para las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio", y también solicitó a Moreno "un plan de empleo para la provincia de Córdoba", al igual que le ha "escrito preocupado por la situación general de los municipios cordobeses que no han recibido aportación económica por parte de la Junta de Andalucía".

Ruiz ha aclarado que se refiere a los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, pues la Junta "ha ayudado a los municipios menores de 5.000 y a los mayores de 20.000", mientras que "los de ese tramo de entre 5.000 y 20.000 no han recibido ninguna ayuda", y el presidente de la Diputación no entiende "por qué se discriminada por parte de la Junta de Andalucía a todos esos pueblos", no habiendo recibido "ninguna contestación al respecto".

En consecuencia, entiende que la Junta de Andalucía, en la gestión de la crisis del Covid-19, "no ha contado con el territorio, no ha contado con los pueblos, no ha contado con las diputaciones", y esa es "una actitud que no" comparte el presidente de la Diputación cordobesa.

"OPORTUNISMO POLÍTICO"

Junto a ello, Ruiz ha observado algo que "no ha ocurrido en otros países, o por lo menos no ha ocurrido así desde el principio, pero sí que hemos observado aquí, por parte del principal partido de la oposición, el PP, y por parte de la ultra derecha de Vox, y lo hemos visto también en la Junta de Andalucía a nivel institucional", ya que "desde el primer minuto" se han dedicado a "criticar cada una de las decisiones que se adoptaba por parte del Gobierno central".

"Eso, desde luego --ha asegurado--, ha sido un oportunismo político que no pegaba, porque, como ha dicho nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en repetidas ocasiones: tiempo habrá de hacer oposición, tiempo habrá de hacer política con todo lo que hemos vivido del coronavirus".

A este respecto, ha defendido que, "sobre todo al principio de esta etapa de confinamiento, lo que tocaba era aportar iniciativas", además de "sumar y apoyar todas las medidas para salir de esta crisis sanitaria y ahora económica", pero, según ha insistido, lo que ha habido es "oportunismo político por parte de la oposición, que a veces puede ser normal, pero lo que es no es normal es que esa oposición tan dura se haya practicado desde el minuto uno".

DECRETO SOBRE FIESTAS

Por otro lado, Antonio Ruiz, respecto a la celebración de ferias, verbenas y otras fiestas que tienen lugar en los pueblos de la provincia durante el verano, ha insistido en pedir al Gobierno andaluz de PP y Cs, "ahora que tiene el mando único en ese sentido, pues que ejerza esa responsabilidad".

Por eso, según ha concluido, "en vez de recomendar a los municipios que hagan una cosa u otra, que lo decrete, porque en materia de fiestas y ferias hay municipios que tenían sus contratos ya firmados desde enero o febrero, y que necesitarían un decreto o una resolución oficial, por parte de la Junta Andalucía, para poder decidir que no se van a celebrar esas fiestas".