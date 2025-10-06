El presidente de la Diputación de Granada emplaza a su homólogo en Jaén a una reunión sobre el aeropuerto

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en una imagen reciente - DIPUTACIÓN - Archivo

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, se ha dirigido por carta a su homólogo en la institución provincial de Jaén, Francisco Reyes, del PSOE, para solicitarle un encuentro de trabajo en el que poder tratar de alcanzar un acuerdo que permita "reforzar y aumentar la colaboración" en lo relativo a la mejora de las conexiones del Aeropuerto Federico García Lorca de ambas provincias, ubicado en Chauchina, en el área metropolitana granadina.

Se trata, según la misiva, fechada este lunes, 6 de octubre, y consultada por Europa Press, de "mejorar", en el marco de las competencias de ambas diputaciones, "la conectividad aérea del aeropuerto" cuyo nombre comparten Granada y Jaén.

La misiva es enviada después de que el pasado miércoles por la noche Rodríguez planteara si el aeródromo debe llevar el nombre de la provincia vecina si su institución provincial "no destina recursos" para su promoción, un debate que contó con la oposición de la Subdelegación del Gobierno en Granada, que llamó a no "iniciar conflictos con otras provincias".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, respondió subrayando la apuesta de la Administración provincial por el Federico García Lorca si bien lamentó "la falta de apoyo y de financiación" por parte de la Junta de Andalucía, en lo que dijo que es "otro ejemplo de discriminación hacia todo lo que suene" a la provincia jiennense.

En su carta, Rodríguez le señala a Reyes que, "como bien conoce, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén constituye una infraestructura esencial" para ambas provincias "en su conjunto. Es por ello, el interés de esta Diputación de tratar este importante asunto, tras la negociación abierta por parte de la institución granadina con varias compañías aéreas, a la mayor brevedad posible".

Se trata, prosigue el presidente de la Diputación granadina --para quien "el esfuerzo compartido y la cooperación institucional deben primar para poder liderar de manera conjunta la mejora de esta infraestructura estratégica"--, de "alcanzar un acuerdo que permita aumentar los recursos de manera compartida en beneficio de las provincias de Granada y Jaén".

FUTURO DE LA A-81

"Aprovecho también la ocasión para trasladarle nuevamente la necesidad de abordar el futuro de la A-81, que nos conecte por autovía" a Granada, Jaén, Córdoba y Badajoz, "tal y como ya le indiqué en la carta que le remití en febrero de 2025, y tras la cual no ha sido posible celebrar aún el encuentro".

"Dada la importancia de dicha autovía consideramos esencial que sumemos fuerzas para que su ejecución sea una realidad. Esta conexión no solo facilitará la vida diaria de nuestros ciudadanos, sino que generará nuevas oportunidades de desarrollo económico, turístico y social para nuestras provincias", finaliza Rodríguez antes de señalar que espera la respuesta de Reyes "para poder encontrarnos pronto en beneficio de nuestras provincias".