El presidente de la Diputación de Granada recoge el premio 'Monumento Mágico de España 2026' al Castillo de La Calahorra

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha recogido el distintivo de Monumento Mágico de España 2026 concedido al Castillo de La Calahorra por Pueblos Mágicos de España. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha recogido el distintivo de Monumento Mágico de España 2026 concedido al Castillo de La Calahorra por Pueblos Mágicos de España, en el marco del VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado en la localidad gallega de Padrón.

Este reconocimiento distingue el valor histórico y patrimonial de una de las construcciones más emblemáticas de la provincia y pone en valor la apuesta de la institución provincial por recuperar y conservar bienes de especial relevancia para el territorio.

Rodríguez, que ha estado acompañado por la vicepresidenta II y diputada de Gestión de Bienes Culturales, María Vera, ha agradecido este galardón, indicando que "es una enorme satisfacción recibir esta distinción, que reconoce el valor de un monumento tan singular como el Castillo de La Calahorra y, al mismo tiempo, el compromiso de la Diputación de Granada con la conservación de nuestro legado histórico.

Quiero agradecer a Pueblos Mágicos de España este reconocimiento, que nos anima a seguir trabajando para que nuestro patrimonio se convierta en una oportunidad de desarrollo para nuestros municipios". Además, el presidente ha destacado el potencial del monumento como elemento dinamizador del turismo y de la actividad económica, al tratarse de uno de los grandes referentes patrimoniales de la comarca accitana y del Marquesado del Zenete.

"Refuerza el atractivo de un territorio de enorme riqueza paisajística, cultural e histórica, favoreciendo la llegada de visitantes y ofreciendo nuevas posibilidades para el desarrollo de estos pueblos. Por ello, animo a todos a visitar el Castillo de La Calahorra, conocer la comarca de Guadix y descubrir el conjunto de la provincia de Granada, que reúne una extraordinaria diversidad de paisajes, pueblos y recursos patrimoniales", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Ecosistema Mágico de España, Francisco J.Martín Marfil, ha destacado la relevancia de este reconocimiento a la institución provincial.

"Es para nuestro ecosistema un placer poder otorgar este distintivo a la Diputación de Granada y tener con nosotros a Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada. La adquisición del Castillo de La Calahorra es un sueño para una iniciativa estatal como la nuestra, pero de arraigo indiscutible con Granada, pues la iniciativa tiene sede allí. Sin duda, es un hito histórico para la provincia, siendo un motor de desarrollo y dinamización para la comarca de Guadix y el Marquesado", ha señalado.