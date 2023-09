El presidente del Parlamento andaluz ve "esperpéntico" que diputados nacionales usen pinganillo teniendo "idioma común"

JesúS Aguirre avanza que asistirá al acto del PP en Madrid el día 24 contra una posible amnistía: "No todo vale en política"

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha tachado este jueves de "esperpéntico" que los diputados del Congreso puedan tener que usar "pinganillos" para entenderse entre sí cuando comparten un "idioma común" como es el español.

Así se ha pronunciado Jesús Aguirre en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el día después de que la Mesa del Congreso adoptase este pasado miércoles un acuerdo, con el voto en contra del PP, para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo ya desde el próximo martes, incluso antes de que se apruebe la reforma del Reglamento del Congreso que se registró con este objetivo.

Fuentes parlamentarias han explicado que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada, puesto que el Congreso contratará a los traductores que estime oportunos y que ya venían trabajando en el Senado.

Además, la institución cuenta con los auriculares necesarios para que todos los presentes en el hemiciclo puedan entender a todos los oradores que usen estas lenguas cooficiales. Eso sí, si alguno quiere utilizar el bable o el aranés deberá autotraducirse.

El presidente del Parlamento andaluz ha considerado "impresentable" esta iniciativa, y ha sostenido que "es esperpéntico que, para hablar, teniendo un idioma común" como el español, los diputados "nos tengamos que poner un pinganillo". "Es absurdo", ha aseverado Aguirre antes de apostillar que "la sociedad está por encima de esas tonterías".

AMNISTÍA

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de que lleguen al Parlamento andaluz iniciativas a propósito de posibles "agravios" que puedan perjudicar a Andalucía, derivados de acuerdos que se pudieran alcanzar en el marco de las negociaciones con partidos independentistas y nacionalistas para una hipotética nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Jesús Aguirre ha apuntado que "el Parlamento andaluz tiene que ser una correa de transmisión de la sociedad", y el debate sobre posibles concesiones como una ley de amnistía está "vivo en la sociedad".

Al respecto, el también diputado autonómico del PP-A por Córdoba ha aseverado que "no todo vale en política, y es lógico que el Parlamento sea la voz del pueblo", y "este debate --el de la posible amnistía a implicados en el proceso independentista catalán vinculado al referéndum del 1 de octubre de 2017-- llegará al Pleno", de la mano de iniciativas como proposiciones no de ley (PNL) o interpelaciones, ha aventurado para insistir en que "es un debate ahora mismo que está en la calle", luego el Parlamento "tendrá que posicionarse".

Además, ha recordado que el PP ha anunciado una "estrategia" de presentación de iniciativas parlamentarias y en otras administraciones como ayuntamientos contra una posible amnistía con las que los socialistas tendrán que "retratarse".

Jesús Aguirre ha aseverado que "estamos hablando de una amnistía, de un referéndum, de algo que conculca posiblemente una serie de derechos fundamentales y la propia Constitución española", de "romper las reglas de juego que llevan más de 40 años" implantadas en España, y él piensa que "no todo vale en política, y el fin no justifica los medios".

Finalmente, el presidente del Parlamento ha confirmado desde ya su asistencia al acto que ha convocado el PP en Madrid el próximo día 24 de septiembre contra dicha posible amnistía, y ha defendido el "derecho a manifestarse" que tienen "todos" los ciudadanos, y ha expresado su deseo de que esa movilización cuente con "el apoyo mayoritario de los españoles".

Dicho acto será "un 'basta ya', un poner pies en pared", porque "no todo vale", según ha insistido el presidente del Parlamento, quien ha apostillado, no obstante, que él no da "nada por hecho" --en referencia a que Pedro Sánchez pueda tener ya previsto impulsar una ley de amnistía--, pero "más vale prevenir que curar", y es conveniente que se convoque "esa manifestación" del día 24 para "decir lo que piensa una parte importante del pueblo español" al respecto, según ha concluido.