Presidente de la patronal de Jaén defiende pasar del análisis a buscar proyectos tractores que impulsen potencialidades

Bartolomé González (c), en la asamblea de la CEJ. - CEJ

JAÉN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, ha defendido la necesidad de pasar del "diagnóstico" sobre fortalezas y debilidades en el que la provincia lleva años "anclada" a trabajar en la búsqueda de proyectos y "empresas tractoras" que desarrollen sus potencialidades y contribuyan, además, a la creación de industria auxiliar.

Así lo ha indicado a Europa Press tras ser elegido por aclamación como sucesor de Manuel Alfonso Torres en la asamblea celebrada esta semana. Un cargo que asume con el "compromiso de abrazar a toda la provincia" y de "trabajar sin descanso" por el crecimiento del territorio jiennense.

Al respecto, ha aludido a la necesidad de salir de los continuos estudios sobre su situación. "Llevamos muchos años en la provincia de Jaén anclados en el diagnóstico, en el análisis de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades", ha comentado.

Por ello, ahora que se está en "el final del túnel de esta pandemia" de la covid-19 y de la crisis que ha conllevado, "es momento de ponernos a trabajar, de poner toda la carne en el asador para buscar todas las potencialidades que tiene la provincia de Jaén".

"Es necesario buscar empresas tractoras que desarrollen las potencialidades que en materia, por ejemplo, logística tiene la provincia y esas empresas también generen industria auxiliar. Son asignaturas pendientes que la provincia de Jaén y que creo que es el eje fundamental de actuación para los próximos meses y años", ha asegurado el también presidente de la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios (Alciser) de Úbeda.

De hecho, este fue uno de los ejes de su discurso al tomar posesión como presidente de la CEJ, de manera que se preguntó "por qué no somos capaces de salvar ese abismo que parece haber entre los dichos y los hechos". A su juicio, "nadie es completamente responsable" y "todos estamos llamados a empezar a hacer las cosas de un modo diferente", cambiando "el cortoplacismo por la altura de miras" y "el conformismo por la ambición y la audacia".

"Debemos afrontar la recuperación con criterios sólidos, propios del tiempo actual, y eso implica trabajar juntos, abandonar dogmas, tener sentido de estado, establecer una alianza a todos los niveles desde nuestros distintos espacios de responsabilidad y representación", subrayó.

Algo que es posible y que da resultados, como demuestra el "impulso turístico" logrado en Úbeda y Baeza gracias a "un perfecto modelo de colaboración público-privada" puesto en marcha en torno a su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

FOCO EN LAS PYMES

Junto a ello, se ha referido a la "reconstrucción" que hay por delante tras el "drama social sin precedentes" que ha supuesto la pandemia. Un camino en el que hay que ir "de la mano de las empresas para volver a crecer y a generar empleo". También ha apuntado deberes en el ámbito normativo y fiscal, con "flexibilidad y seguridad en el ámbito laboral, agilización burocrática y simplificación normativa".

Igualmente, reclamó "ayudas directas para afrontar problemas de liquidez y proyectos de modernización y transformación". Un cambio que, según precisó, "no puede quedar limitado a grandes estructuras industriales". "Nuestras pymes representan el 99 por ciento del tejido empresarial y deben encontrar la palanca para acceder a los fondos europeos de reconstrucción. No habrá recuperación y transformación del modelo económico si no ponemos el foco en ellas", resaltó.

Además, incidió en la importancia de promover la llegada de inversiones y "pelear por la llegada de proyectos industriales tractores" a Jaén que promuevan su potencial como nudo logístico, el desarrollo de sus comunicaciones y de una red de industria auxiliar. También abogó por orientar la formación hacia la innovación y las necesidades del tejido productivo y el emprendimiento hacia proyectos viables y con recorrido", amén de "seguir profesionalizando" sus "potentes sectores económicos", como la agricultura, el turismo o los servicios.

MODERNIZAR LA ESTRATEGIA ORGANIZATIVA

Por otro lado, González, que hasta ahora era vicepresidente de la CEJ, consideró que hay que "seguir modernizando" la "estrategia organizativa" de la organización, contando su labor, "integrando a todas las voces" y situándose "a la vanguardia" de lo que las empresas demandan.

"Hay que ser, en definitiva, más prácticos, más reivindicativos y diligentes que nunca. Más dialogantes también. Porque enfoque y acuerdo deben convertirse, en estos momentos de cambio y reformulación, en la divisa de nuestro trabajo", manifestó.

Al hilo, se puso a disposición de todos los sectores, territorios, empresas e instituciones para "trabajar conjuntamente y de manera incansable por nuestra provincia". Por tanto, la CEJ estará siempre al lado de "todo lo que beneficie a la actividad empresarial", si bien dejó claro que "la Confederación no es un instrumento de legitimación política ni para quien gobierna, ni para quien aspira a gobernar".