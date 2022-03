Presidente de PP de Granada, tras la manifestación de la AVT en Madrid: "El PP está y estará siempre con las víctimas"

GRANADA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular, Francisco Rodríguez, ha encabezado la delegación granadina desplazada este sábado a Madrid para secundar la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Rodríguez ha destacado la acogida de los granadinos que se han sumado a la movilización cuyo traslado y desplazamiento ha facilitado el PP de Granada hasta la capital española.

"Hoy hemos vuelto a decir no a Pedro Sánchez. Decimos no al PSOE de Granada cómplice de esta situación. No se puede seguir de espaldas a las víctimas", ha dicho el dirigente popular durante la movilización, volviendo a mostrar su rechazo al acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, a los homenajes a etarras y a los beneficios penitenciarios.

Asimismo, según un comunicado, ha afeado la "negativa constante" de Sánchez y los socialistas a los planteamientos y posición que le están transmitiendo las propias víctimas y que también le ha presentado el Partido Popular con iniciativas legislativas que rechazan.

"No se puede jugar con el dolor de las víctimas. No se puede mercadear con ellas. Y todo con el único objetivo de mantenerse en La Moncloa a cualquier precio pactando con los que tanto daño han hecho a los ciudadanos de este país".

Rodríguez ha pedido al presidente del Gobierno que reconsidere la deriva en la que ha entrado y a la que está llevando a nuestro país. "No puede seguir de espaldas a las víctimas y a los problemas del día a día. Esta semana estamos siendo testigos del Gobierno que tenemos.Un Ejecutivo que no escucha, que no está, que no responde y que no plantea soluciones a las necesidades de los ciudadanos".

Por último, y agradeciendo la respuesta de los granadinos que se han sumado a la manifestación, ha instado a los diputados y senadores del PSOE por Granada a que "cierren filas con las víctimas y no sigan siendo cómplices del acercamiento de Sánchez a los herederos de ETA".

"El PP está y estará siempre con las víctimas", ha concluido.