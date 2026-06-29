El presidente del Senado asiste al debate de investidura de Moreno junto a otras autoridades y altos cargos andaluces

Los presidentes del Senado, de la Junta de Andalucía en funciones y del Parlamento andaluz, Pedro Rollán, Juanma Moreno y Jesús Aguirre, respectivamente, en el Parlamento andaluz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Senado, Pedro Rollán; de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, así como los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO Andalucía, Óskar Martín y Nuria López, respectivamente, figuran entre las autoridades que asisten este lunes como invitados a la primera sesión del debate de investidura como presidente de la Junta de Andalucía que afronta el candidato del PP-A, Juanma Moreno, en el Parlamento autonómico.

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta ha abierto el debate de investidura a las 12,00 horas con la lectura de su discurso, que no tiene límite de tiempo y que centrará la atención de esta primera jornada.

De este modo, el debate se reanudará al día siguiente, este martes por la mañana, con las intervenciones de los representantes de los cinco grupos parlamentarios --en orden de menor a mayor representación, de modo que comenzará Por Andalucía y cerrará el PP-A--, a quienes irá respondiendo Juanma Moreno.

Tras ello se producirá la primera votación, en la que el candidato debe obtener mayoría absoluta para ser investido, algo que Juanma Moreno aún no tiene garantizado, toda vez que no ha trascendido que el PP-A y Vox hayan alcanzado un acuerdo de gobernabilidad por el que mantienen una negociación abierta tras las elecciones del 17 de mayo, en las que los 'populares' se quedaron a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta con la que contaron en la anterior legislatura.

Si no se logra esa mayoría absoluta a favor de la candidatura de Juanma Moreno, se realizaría una segunda votación 48 horas después, es decir, el próximo jueves, 2 de julio, en la que a Moreno le bastaría entonces con una mayoría simple para ser investido.

De este modo, a presenciar el discurso de Moreno han acudido como invitados el presidente del Senado, Pedro Rollán, y los presidentes de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la CEA, así como la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo, y su homólogo en el Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo.

También se han desplazado a la sala 'Alberto Jiménez Becerril' --que acoge el debate de investidura como espacio alternativo al Salón de Plenos del Parlamento, que se encuentra inmerso en obras de rehabilitación-- los alcaldes de Sevilla, José Luis Sanz; de Córdoba, José María Bellido --que es también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)--, y Almería, María del Mar Vázquez, los tres del PP.

Asimismo, figuran entre los invitados el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y los eurodiputados del PP Juan Ignacio Zoido y Carmen Crespo, entre otros cargos políticos y también vinculados al Gobierno andaluz actualmente en funciones que asisten también a esta primera jornada del debate de investidura.