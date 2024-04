El prestigioso arquitecto británico Norman Foster visita por primera vez la Mezquita de Córdoba

CÓRDOBA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso arquitecto británico Norman Foster visitó el pasado 6 de abril, por primera vez, la Mezquita-Catedral de Córdoba, acompañado por su esposa y por el académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y relevante personaje en el panorama de la arquitectura española, Luis Fernández Galiano, que también visitó junto a su esposa el monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en una nota, Foster y Fernández Galiano fueron guiados en su visita a la Mezquita por el arquitecto conservador del conjunto monumentla, Gabriel Ruiz-Cabrero, y por el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva.

Gabriel Ruiz explicó la historia del monumento y sus principales características arquitectónicas y artísticas. También informó a Foster y Fernández Galiano sobre las obras de restauración que se ejecutan en las cúpulas de la macsura y de la Capilla Real, así como sobre las demás obras de conservación y restauración que se han hecho o se encuentran en proyecto.

El prestigioso arquitecto británico de renombre mundial, según ha señalado el Cabildo, disfrutó en grado sumo durante toda la visita y quedó realmente sorprendido por las maravillosas características del principal templo de la Diócesis de Córdoba, destacando su valor excepcional mundial y su excelente estado de conservación. También ha valorado especialmente la compaginación de su uso religioso diario, como lugar de culto católico, con las visitas que recibe como monumento cultural y turístico.

El arquitecto Norman Foster se hizo famoso por la obra del Banco de Hong-Kong y Shanghai, en 1985, un rascacielos de cristal de 47 plantas que destaca por la funcionalidad de los espacios, la iluminación natural y el uso de la tecnología como herramienta de creación arquitectónica. Posteriormente, construyó en España la línea de metro de Bilbao (inaugurado en 1995) y la torre de comunicaciones de Collserola en Barcelona (en el Tibidabo), para los Juegos Olímpicos de 1992.

Entre sus obras más representativas destacan la terminal aérea del tercer aeropuerto londinense (Stansted, Essex), la cúpula de vidrio del edificio restaurado del Reichstag alemán, la nueva sede del Commerzbank de Frankfurt (Alemania) de 62 pisos, la cúpula del patio central del Museo Británico (Londres), la torre de Swiss Re en Londres, el centro musical Sage Gateshead (Reino Unido), el puente del Milenio londinense y el Carré d'Art (Nimes).

Norman Foster es el autor del puente más alto del mundo, que se eleva a 243 metros sobre el río Tarn (Francia) y sobrepasa en 23 metros la altura de la Torre Eiffel. Inaugurado en diciembre de 2004, está considerado el primer gran proyecto del siglo XXI.

Norman Foster es miembro de la Orden del Mérito del Reino Unido y la Commonwealth (Order of Merit). Posee el título nobiliario de Lord Foster of the Thames Bank desde 1999 y, entre otros honores, la Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos (1983), el Premio Mies van der Rohe (1992), la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos (1994), el Premio Pritzker (1999), el Premio Auguste Perret (2002), el Praemium Imperiale (Japón, 2002), el Premio Stirling de arquitectura (2004), el Madrid Creatividad (2006) y el Premio Príncipe de Asturias (2009).