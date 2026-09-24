El Presupuesto de 2027 incluirá rebajas fiscales para el acceso a la vivienda que beneficiarán a unos 147.000 andaluces

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, este jueves en el Parlamento - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027 incluirá un paquete de rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda que beneficiarán a casi 147.000 andaluces, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta tercera y consejera de Economía Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento para explicar las líneas de actuación en la nueva legislatura, Carolina España ha anunciado que "los andaluces pagarán menos impuestos por comprar una vivienda a partir del próximo año". Así, los Presupuestos autonómicos de 2027 incluirán ya una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasa del 7 al 6,75%, mientras que se eleva el límite del precio de vivienda para los tipos reducidos y superreducido de 150.000 a 200.000 euros.

"Es una excelente noticia para todas las familias andaluzas", ha resaltado España, cifrando en casi 146.500 el número de andaluces que se puede ver beneficiados por estos cambios impositivos, que afectarán a las viviendas de segunda mano (las de reciente construcción se acogen al IVA).

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano y todo lo que la ley nos permita para facilitarle a los andaluces un acceso a la vivienda", ha añadido antes de tender la mano al resto de administraciones para atajar todas juntas "un problema que es de todos". Por eso, ha adelantado que "no será la única medida que traiga el presupuesto en materia de vivienda, que será el eje de acción esta legislatura".

Según ha explicado, el tipo general pasa del 7 al 6,75%, en el marco del compromiso de reducirlo cada año un cuarto de punto para acabar la legislatura en el 6%, y se estima que beneficiará a cerca de 138.000 andaluces el próximo año. Ya en 2021 el Gobierno andaluz de Juanma Moreno acometió una primera rebaja en esta figura impositiva al pasar del 10%, 9% y 8% a un único tipo lineal del 7%.

Por otro lado, se va a incrementar hasta 200.000 euros el límite del tipo reducido del 6%, actualmente vigente en la adquisición de inmuebles destinados a vivienda habitual de hasta 150.000 euros. "Es decir, los andaluces que adquieran una vivienda para vivir en ella y por la que paguen hasta 200.000 euros se podrán aplicar este tipo reducido", ha señalado la consejera, que ha estimado en 3.700 personas las beneficiadas por esta modificación.

A su vez, también se aumentará hasta los 200.000 euros por vivienda el límite súper reducido del 3,5% al que se podían acoger los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, como los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo o también los residentes en municipios con riesgo de despoblación. En el caso de personas con discapacidad y familias numerosas, el límite de la vivienda será de 300.000 euros.

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