El Presupuesto de 2027 supera debate de totalidad tras rechazar PP y Vox enmiendas de la oposición, ausente en el Pleno

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía, portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, interviene durante el pleno del Parlamento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027, que asciende a 54.716,7 millones y que es el primero elaborado por el gobierno de ejecutivo de PP-A y Vox, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, en un escenario atípico por la ausencia de los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, cuyos diputados no han estado presentes por apoyo a la huelga general en España.

PP-A y Vox han rechazado la tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de izquierda y que han quedado sin ser defendidas, pero se han votado conjuntamente.

El debate sólo ha contado con las intervenciones de la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; del portavoz adjunto del grupo PP-A, Pablo Venzal, y del portavoz del Grupo Vox, Javier Cortés, y todos han criticado la ausencia de los partidos de la oposición.

Una vez superado el debate de totalidad, el proyecto de ley se remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento para su tramitación, y quedarán fijadas la cifra global y la de cada una de sus secciones, cifras que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno. El siguiente paso será la presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios.

Carolina España ha garantizado que el Presupuesto de 2027 aporta "estabilidad y seguridad" para el futuro de la comunidad, "consolida el crecimiento económico y el empleo alcanzados" en los últimos años y blinda los "servicios públicos" esenciales.

Se trata de los primeros presupuestos andaluces del gobierno de coalición de PP-A y Vox, una "mayoría de estabilidad que servirá profundizar en la transformación de Andalucía, reforzar los servicios públicos y el bienestar social y consolidar el crecimiento económico y el empleo alcanzados en los últimos años", según la consejera.

Ya al comenzar la sesión vespertina, y al confirmar la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, que no había ningún representante de los grupos de la oposición para defender sus enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos, la consejera ha pedido la palabra para incidir en criticar lo que ha tachado de "falta de respeto muy grande a los andaluces", y de "irresponsabilidad" por parte de dichos diputados.

Así, ha afeado que la "extrema izquierda" haya "desaparecido" de un pleno en el que se va a debatir del "futuro" de Andalucía, y ha agregado que desde el Gobierno de la Junta no dan "crédito a lo que está ocurriendo" en este Pleno con los grupos de la oposición.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Javier Cortés, ha incidido en esa crítica, y ha reivindicado el acuerdo de gobierno entre PP y Vox para dar lugar a estos Presupuestos para el próximo ejercicio 2027 que ofrecen "estabilidad política" y con los que "se alejan de las políticas socialistas", así como "protegen a los españoles y andaluces, y no están proyectados ni para Marruecos, ni Senegal", según ha agregado.

Finalmente, el diputado del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha destacado la reducción del endeudamiento de Andalucía "gracias al modelo de Juanma Moreno" durante los últimos ocho años. "Antes se pedía dinero para poder cubrir el presupuesto que ayer era deficitario y ahora cero", ha remarcado a la par que ha subrayado la inversión presupuestaria en infraestructuras y en servicios públicos.

CONTENIDO PRESUPUESTOS

Una de las cifras destacadas del proyecto de Ley de Presupuestos es la relativa a la inversión global u operaciones de capital, que supone 5.901,2 millones, de los que 4.066,1 millones, el 69 por ciento, estarán provincializados. En 2026, esa cifra ascendió a 6.409,3 millones, de manera que en el próximo ejercicio hay una bajada del 7,9 por ciento.

Dos de cada tres euros del Presupuesto andaluz de 2027 se destinan a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a Sanidad, que alcanza los 17.037,5 millones de euros, un incremento de 1.034 millones (+6,4%) respecto a 2026.

La apuesta de la Junta por la vivienda "se refuerza con una dotación de 954,6 millones de euros en 2027, un 22% más" que en 2026, lo que supone 172,3 millones adicionales, con un "esfuerzo sustancial para disminuir los impuestos asociados a la vivienda que pagan los contribuyentes andaluces".

A esta partida se suman las nuevas medidas tributarias destinadas a facilitar el acceso a una vivienda, "de manera que el esfuerzo económico total de la Junta en materia de vivienda rozará" los 1.500 millones de euros. Entre esas nuevas medidas fiscales incluidas en los presupuestos de 2027, que se suman a las ya en vigor en los últimos años, destaca la reducción del tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP-AJD), que pasa del 7% al 6,75% en 2027, al tiempo que se amplían a 200.000 euros el límite de precio de la vivienda habitual para acceder a los tipos reducidos (6%) y superreducidos (3,5%).

De la misma manera, el Presupuesto andaluz para 2027 aumenta el valor máximo del tipo reducido del 1% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para el acceso a la política social de vivienda de la Junta, que se aplicará a viviendas de hasta 200.000 euros, mientras que serán 300.000 en el caso de personas con discapacidad y familias numerosas. Se incrementa hasta los 200.000 euros por vivienda el límite del 0,3%, del que se pueden beneficiar menores de 35 años, víctimas de violencia doméstica, víctimas de terrorismo o residentes en municipios con riesgo de despoblación.

Asimismo, se incluye la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre hermanos cuando se herede la vivienda habitual, de la que se prevé que puedan beneficiarse unos 3.000 andaluces. La Educación contará con 11.889,7 millones de euros, 648,3 millones más que en 2026 (un incremento del 5,7%).

la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad contará con un presupuesto de 4.297,5 millones de euros, un 17,8% más que en 2026. Dentro de esta dotación, el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda) para la atención a la dependencia dispondrá de 3.308,3 millones, un incremento del 26,7% (697,6 millones de euros) respecto a 2026.

Los Presupuestos de 2027 recogen 6.785 millones de euros en políticas de apoyo al tejido productivo. Se incluyen 1.285,8 millones de euros para las políticas relacionadas con infraestructuras de transporte.

La Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) aumenta de nuevo hasta alcanzar los 555 millones (10 millones más). En conjunto, el Plan de Cooperación Municipal contará con 3.024 millones de euros, un 14,24% más que en el presupuesto de 2026 anterior, lo que supone 377,1 millones adicionales.

El incremento del Presupuesto de 2027 se apoya en el crecimiento de los recursos propios de la Junta, que aumentan un 10,1% y suponen el 80% del presupuesto de gasto. Así, los ingresos tributarios --que aportan al presupuesto el 55,9% de los recursos-- alcanzan los 27.955,5 millones de euros, 2.128,8 millones más que en el ejercicio anterior.