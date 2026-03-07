El presupuesto del Centro Lorca de Granada aumenta un 60 por ciento desde la firma del protocolo de 2024

Archivo - Reunión del Consejo Rector del Consorcio del Centro Lorca, en una imagen de archivo - PERFIL DEL AYUNTAMIENTO EN LA RED SOCIAL X

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Lorca de Granada ha registrado un aumento de un 60 por ciento en su presupuesto entre 2024, año en que en junio se firmó el protocolo para la inclusión de la fundación familiar en el consorcio de instituciones que gestiona este espacio cultural ubicado en la céntrica Plaza de la Romanilla de la ciudad de la Alhambra, y lo previsto para 2026.

Ha sido así, según las fuentes municipales consultadas por Europa Press al respecto, "gracias a la cantidad que aportan cada una de las instituciones de acuerdo con su participación en el consorcio".

Más allá del incremento del presupuesto general de 2024 al previsto para 2026, desde el Ayuntamiento han precisado que desde la aprobación del protocolo de hace casi dos años se han producido "notables novedades" como lo presupuestado para actividades, un montante que se ha incrementado de 200.000 a 519.979 euros.

En cuanto al puesto de gerente del Centro Lorca sigue ocupado por un funcionario del Ayuntamiento de Granada con experiencia de más de 25 años en gestión de instituciones culturales públicas, han precisado las mismas fuentes sobre este asunto.

"No solo hablamos de estabilidad económica del centro, sino de un crecimiento presupuestario que va de la mano de una programación más ambiciosa", han indicado en referencia también a las exposiciones que, con fondos del archivo lorquiano y las obras de distintos artistas contemporáneos, se vienen programando en el Centro Lorca.

Las administraciones que conforman el consorcio que rige el Centro Lorca --el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad-- firmaban en junio de 2024 este acuerdo por el que la fundación familiar se integraba en este órgano rector, lo cual implicaba además la cesión por 50 años del legado de Federico, que se guarda en una cámara acorazada de este espacio cultural.

Fue en septiembre de 2024 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la modificación de los estatutos del consorcio tras el acuerdo de adhesión de la Fundación Federico García Lorca a dicho órgano firmado el junio anterior.

Se producían modificaciones en relación con su composición institucional al adherirse la fundación que lleva el nombre del poeta granadino, lo que implicaba cambios en el régimen de participación que afecta al consejo rector, que pasaba a tener dos representantes de esta entidad privada; así como a la comisión ejecutiva, con un representante de ésta. A nivel organizativo, se creaba una comisión de programación.

Por otro lado, con esta modificación se han producido cambios en el marco normativo de aplicación con incidencia directa en su régimen jurídico, como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Todo ello hacía necesaria la modificación del texto vigente de los estatutos con el fin de "dotar al Consorcio y a su funcionamiento de la necesaria seguridad jurídica".

LEGADO VALORADO EN 20 MILLONES

La Fundación Federico García Lorca entregaba como aportación al consorcio el legado del poeta de Fuente Vaqueros, tasados en un importe total de 20.943.550 euros. Comprende los originales de sus obras, dibujos, así como cartas y obras de otros artistas de su generación.

Esta aportación compensa las contribuciones que la fundación debiera realizar al presupuesto de consorcio como integrante del mismo. Este legado, que fue trasladado y depositado en régimen de usufructo al Centro Lorca, fue inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, en el año 2012, garantizando así la integridad de su conjunto y su vinculación permanente con Andalucía.