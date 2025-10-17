El presupuesto municipal de Córdoba para 2026 prevé 595 millones, 1,45% más, con más de 30 millones en inversión

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, han presentado este viernes el Anteproyecto de Presupuestos 2026, aprobado en Junta de Gobierno Local, que recoge en el consolidado 595,7 millones de euros en ingresos y 594,9 millones en gastos, un incremento del 1,45% respecto al ejercicio anterior, y que "vuelven a garantizar estabilidad, inversión y compromiso con la ciudad".

El presupuesto del Ayuntamiento alcanza los 444,2 millones de euros, un 0,21% más que en 2025, y la inversión prevista alcanza 30,3 millones, a los que se añadirán los 12 millones de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), cuando sean definitivos. De las inversiones, 13,5 millones van a ser gestionados directamente por las delegaciones municipales y 16,8 millones van a transferencias de capital para las empresas y organismos autónomos.

En una rueda de prensa, el regidor ha declarado que "quedan 75 días para que llegue el año 2026 y vamos a hacer todo lo posible" para llegar a primeros de año con los presupuestos en vigor, de manera que pedirán a los órganos externos municipales, que tienen que hacer informes, que "nos ayuden en el cumplimiento del objetivo".

En palabras de Bellido, "estas cuentas consolidan un modelo de ciudad donde hay un plan bien establecido que se refleja", siendo "una isla de estabilidad y de crecimiento en medio de un panorama nacional desolador", subrayando que "aquí hay presupuestos, hay plan, hay proyectos, los traemos en tiempo y en forma y tenemos claro hacia dónde queremos ir".

También, ha aseverado que "son unas cuentas que empiezan a evidenciar después de mucho tiempo que contamos con un ayuntamiento saneado; unas cuentas públicas con un nivel de deuda que empieza a ser ya bajo", al tiempo que ha aseverado que "la hoja de ruta que seguimos en estos presupuestos es la que marcamos desde el año 2019", recordando la Agenda Córdoba.

Entretanto, ha dicho que hacen "estos presupuestos con unas dotes de adivinación, porque no sabemos qué dinero va a venir del Estado, ni cuál es la senda de gasto, ni cuáles van a ser las reglas fiscales el año que viene", pero "no podemos pararnos más, porque tenemos que aprobar los presupuestos para que entren en tiempo y forma", ha defendido.

Por su parte, la concejal ha destacado que se trata de "un proyecto donde Córdoba despega, continúa avanzando con un paso firme, inclusivo y moderno, en un modelo de ciudad sostenible, accesible, universal, innovador y patrimonial, que ofrezca oportunidades reales para todos, todo ello sigue siendo conscientes de las limitaciones a las que nos enfrentamos", como con "total falta de apoyo estatal", ha apostillado, recordando la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

LOS DATOS

Para financiar las inversiones, el presupuesto de 2026 contempla la solicitud de préstamos bancarios por valor de 22 millones, una decisión que "se adopta por la excelente salud financiera del Ayuntamiento, que en 2025 afrontó por primera vez en muchos años con fondos propios la mayor parte de sus inversiones y destinó 37,2 millones de euros a la amortización extraordinaria de deuda, que se aprobó en el último Pleno, dejando el porcentaje de su endeudamiento en un 51,7%, el dato más bajo de los últimos años, que permite aumentar el gasto y las transferencias", ha analizado Torrent.

En concreto, aumenta en 9,6 millones el capítulo 1 en su globalidad de personal del Ayuntamiento, llegando a 133 millones de euros, después de que desde el año 2019 se ha nombrado a 1.274 nuevos empleados municipales frente a las 401 bajas, lo que supone un saldo positivo de 873 personas, "que repercuten en una mejor atención ciudadana", ha resaltado Bellido.

En relación a la Gerencia de Urbanismo, se van a destinar 13,2 millones de euros de su presupuesto para inversiones, con el impulso de proyectos que finalizarán en 2026, como son la primera fase del convento de Santa Clara, la rehabilitación de Regina o el nuevo acceso a Caballerizas y su futura sala museística, a lo que se añaden proyectos "largamente esperados", como el nuevo acceso al Polígono de Las Quemadas, con unos cinco millones, la mejora del recinto ferial del Arenal y la reforma de la plaza de Olivos Borrachos, junto a la reforma de Gran Vía Parque y la avenida de las Ollerías.

Mientras, el Imdeec aumenta su presupuesto en un 13,3%, con 6,9 millones, donde 3,5 millones de euros irán para ayudas al sector, "cuidando de las empresas y el impulso de proyectos estratégicos como la segunda fase de Córdoba Biotech", de cara a "la retención del talento, tanto senior, como joven, y todo lo que tiene que ver con la rama de la investigación", ha indicado la edil.

En materia de Infraestructuras, la inversión alcanza 5,6 millones de euros, un 3,1% más que en 2025 y se añaden un total de 8,2 millones adicionales que corresponden a los dos proyectos europeos IDAE, para la renovación del alumbrado público, "mejorando la eficiencia energética, la reducción de consumo y las facturas de las cuentas municipales".

PROYECTOS "AMBICIOSOS" EN SERVICIOS SOCIALES

En Servicios Sociales hay proyectos "muy ambiciosos", como la ayuda al alquiler, con 1,5 millones; el Itinerario de Empleabilidad, con 1,3 millones; el Programa de Infancia y Familia, con 1,08 millones, y cursos de Formación Profesional, de un millón, además del millón de euros al fomento de la natalidad con el cheque bebé, del que ya han sido beneficiarias 637 familias.

En el área de Seguridad, el presupuesto alcanza 16,2 millones de euros en gastos corrientes y 1,4 millones en inversiones para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. En cuanto a las empresas municipales, destacan las transferencias corrientes, que crecen en 8,16% para Aucorsa, con un presupuesto de 39,9 millones; más de 2% para Sadeco, con un presupuesto de 75,2 millones, de los que 10,5 millones son para inversiones.

Además, Emacsa tiene más de 24 millones, con 10,3 destinados al tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir; el Imdeco suma 13,7 millones, un 2,3% más de presupuesto, con 1,8 millones para la mejora de las instalaciones deportivas, incluyendo la nueva piscina de 50 metros, la segunda fase del estadio de San Eulogio y la reforma del polideportivo Las Margaritas.

En Participación Ciudadana, el presupuesto prevé un incremento de hasta el 12,67%. Los capítulos de gastos corrientes se incrementan en 12,38%, pasando de 1,023 millones de 2025 a 1,149 millones de euros en 2026, a la vez que destaca la construcción de nuevos edificios, con los proyectos del Centro Cívico Noroeste y el de la Carrera del Caballo, así como la reforma del Centro Cívico Mediterráneo y la licitación de la redacción del proyecto del Auditorio Ciudadano en Lepanto.

CULTURA Y VIVIENDA

En Cultura, el IMAE contará con 6,9 millones de euros destinados a la mejora de los teatros, así como "nuevas propuestas culturales que consolidan a Córdoba como un referente de turismo cultural y de festivales", ha resaltado Torrent.

Y en Vimcorsa se destinan 12,4 millones a la promoción de 948 nuevas viviendas de protección oficial para los próximos años. El objetivo es que haya 30.000 nuevas viviendas para las dos próximas décadas en construcción en la ciudad y que de ellas el 50% sean de protección oficial.

La concejal de Hacienda ha dicho que van a invitar a todos los grupos municipales, a los agentes económicos sociales y a los vecinos a "sumarse en este diálogo serio para que juntos sigamos construyendo una Córdoba referente y donde los presupuestos sean una realidad".